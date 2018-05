Khuyến cáo cẩn trọng khi sốt, ho phòng cúm H7N9

Đây là nội dung Hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm H7N9 do Bộ Y tế ban hành ngày 10/4.

Theo đó, những trường hợp được xác định nghi nhiễm là có tiền sử đi vào vùng dich hoặc sống ở vùng có ca mắc, tiếp xúc gần với gia cầm và một số loài chim bị bệnh (nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ, ăn tiết canh, thịt gia cầm chưa nấu chín...), tiếp xúc gần với người bệnh nghi ngờ hoặc đã được chẩn đoán bị cúm H7N9. Ngoài ra, người có biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp gồm sốt, ho, khó thở, viêm phổi hoặc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nhanh... cũng được xếp vào nhóm nghi ngờ.

Các ca bệnh nghi ngờ đều phải được khám tại bệnh viện, cách ly và làm xét nghiệm để chẩn đoán bệnh. Khi đã mắc cúm H7N9 thì cần nhập viện điều trị cách ly hoàn toàn, sử dụng thuốc kháng virus càng sớm càng tốt, hồi sức hô hấp là cơ bản.

Bệnh cảnh lâm sàng do virus cúm H7N9 gây ra chủ yếu là hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển với tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, bệnh có thể nhầm với chủng cúm nặng khác như H1N1, H5N1..., viêm phổi do virus khác, bệnh tay chân miệng có biến chứng suy hô hấp, viêm phổi nặng do vi khuẩn.

Người bệnh được xuất viện khi đã hết sốt 3-5 ngày, toàn trạng tốt. Tuy nhiên, về nhà người bệnh vẫn phải tự theo dõi thân nhiệt, cách 12 giờ mỗi lần. Nếu thấy nhiệt độ cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có dấu hiệu bất thường khác thì phải đi khám lại.

Để phòng bệnh, người dân không nên buôn bán, vận chuyển, giết mổ, sử dụng thịt gia cầm chưa được kiểm dịch đúng quy định. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, xì mũi bằng khăn hoặc giấy và vệ sinh tay. Đồng thời, sử dụng các biện pháp phòng hộ lao động và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh khi tiếp xúc với gia cầm, tránh tiếp xúc với người mắc bệnh đường hô hấp.

Tại Trung Quốc, số ca mắc cúm H7N9 đã tăng lên 28, tử vong 9 người. Trong đó, thành phố Thượng Hải - nơi đầu tiên phát hiện các ca mắc đã có 11 người bệnh và 5 người tử vong.

Nam Phương