Kiểm soát đường huyết bằng HbA1c

Nhằm cung cấp thông tin và cập nhật chỉ số HbA1c mới cho bệnh nhân đái tháo đường, hơn 2.500 ca “Xét nghiệm HbA1c và khám tư vấn miễn phí cho bệnh nhân đái tháo đường” được triển khai trên trên toàn quốc. Tại phía Nam, chương trình do Hội đái tháo đường và nội tiết TP HCM, Hội Y học TP HCM phối hợp cùng Khoa nội tiết các bệnh viện phía Nam tổ chức. Tại phía Bắc, chương trình do Khoa nội tiết các bệnh viện phía Bắc và Nghệ An thực hiện. Chương trình diễn ra từ ngày 22/12 đến hết ngày 6/1/2013 với sự tài trợ của Công ty Sanofi. Các hoạt động bao gồm: xét nghiệm HbA1c, đo đường huyết đói, tư vấn về cách theo dõi và điều trị bệnh từ các bác sĩ chuyên khoa nội tiết giàu kinh nghiệm.