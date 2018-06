Kiểm soát giết mổ động vật để tránh thịt thối

Để lọt heo nhiễm khuẩn, cán bộ kiểm dịch bị đề nghị kỷ luật / 100 heo sữa thối bị bắt trên đường vào nhà hàng TP HCM

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng heo sữa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc... nếu không có biện pháp chấn chỉnh, kịp thời xử lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sản xuất của nông dân. Tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố thuộc Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, xử lý chủ cơ sở giết mổ và cán bộ, kiểm soát viên, kiểm dịch viên liên quan quá trình mua bán, vận chuyển, đưa ra thị trường sản phẩm không đạt chất lượng.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với ngành nông nghiệp xử lý vi phạm vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trái phép trên xe khách từ Quảng Ngãi đi TP HCM. Liên quan đến vụ việc heo sữa nhiễm vi khuẩn Salmonella, tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 20/7.

900kg heo sữa được vận chuyển từ Quảng Ngãi vào TP HCM tiêu thụ bị bắt giữ vào ngày 7/6 có 4/5 mẫu nhiễm khuẩn Samonella gây tiêu chảy, buộc phải tiêu hủy. Ảnh: C.N.

Mới đây lực lượng cảnh sát kinh tế, Công an Dĩ An (Bình Dương) bắt quả tang xe tải đông lạnh trên đường chở 10 thùng xốp chứa khoảng 300kg heo sữa bốc mùi hôi thối. Cơ quan chức năng xác định số heo này đã chết nhiều ngày. Lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan việc vận chuyển số hàng. Trạm Thú y thị xã Dĩ An kiểm tra cũng xác nhận, heo không có dấu kiểm dịch hay bất kỳ giấy tờ vận chuyển của cơ quan thú y cấp. Tài xế khai toàn bộ số heo sữa này được thuê chở từ Quảng Ngãi vào Nam với giá 800.000 đồng, giao cho một số nhà hàng ở quận 5, TP HCM.

Ngày 10/7, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (TP HCM) phát hiện xe khách chở 7 thùng xốp chứa 577kg heo sữa. Tài xế quê Quảng Ngãi không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng.

3 ngày trước đó, 900 kg heo sữa chở trên xe tải vào Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phúc kiểm theo giấy chứng nhận kiểm dịch số 000901 do Chi cục Thú y Quảng Ngãi cấp. Tài xế Linh khai nhận, số hàng này được vận chuyển từ xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vào giao cho một cơ sở ở quận Thủ Đức tiêu thụ. 4/6 mẫu heo này cho kết quả xét nghiệm nhiễm vi khuẩn Salmonella.

