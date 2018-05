Kiểm tra bạn đã tập thể dục đúng cách chưa

Tập thể dục để phòng chống ung thư / Giảm mỡ bụng chỉ với một động tác ở tư thế nằm

Trả lời đúng 8 câu hỏi sau đây chứng tỏ bạn biết cách tập thể dục khoa học:

Câu 1. Nên tập thể dục vào buổi nào trong ngày?

A. Sáng.

B. Trưa.

C. Chiều.

D. Tối.

E. Tùy lịch sinh hoạt của mỗi người.

Câu 2. Không nên chạy bộ ngoài trời khi thời tiết lạnh?

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 3: Để đảm bảo sức khỏe khi tập luyện thể dục, nên uống nước:

A. Trước khi tập thể dục.

B. Trong khi tập thể dục.

C. Sau khi tập thể dục.

D. Câu A và C đúng.

E. Câu A, B, C đúng.

Câu 4: Không nên vận động mạnh khi:

A. Bụng đói.

B. Mới ăn no.

C. Trước khi ngủ.

D. Cả 3 đều đúng.

Câu 5. Với người mới tập chạy bộ, trong năm đầu tiên, tốt nhất nên:

A. Tăng dần cự ly chạy hơn là tăng tốc độ.

B. Tăng dần tốc độ hơn là tăng cự ly.

C. Giữ tốc độ và cự ly ổn định.

D. Tăng cả cự ly và tốc độ.

Câu 6. Khi chạy bộ, phần nào của bàn chân nên tiếp đất trước:

A. Gót chân.

B. Mũi chân.

C. Cả bàn chân.

D. Tùy đặc điểm bàn chân của mỗi người.

Câu 7. Theo khuyến cáo, để đảm bảo sức khỏe, mọi người nên:

A. Mỗi tuần dành 150 phút tập thể dục, không quan trọng số lần.

B. Mỗi tuần dành 150 phút tập thể dục, chia đều trong 5 ngày.

C. Mỗi tuần dành 150 phút tập thể dục, chia đều trong 7 ngày.

Câu 8: Phụ nữ nên kiêng tập thể dục trong ngày ''đèn đỏ'':

A. Đúng

B. Sai

Trả lời xong 8 câu hỏi, bạn hãy cộng số câu đúng lại, mỗi câu tương đương một điểm rồi đối chiếu với Kết quả đánh giá hiểu biết của bạn về tập thể dục đúng cách​

