Kiểm tra bạn thuộc nhóm tính cách nào để điều chỉnh thói quen

Ví dụ nhóm tính cách sói thường sáng tạo, bốc đồng, thích hoạt động về đêm nên hàng ngày thức dậy lúc 7h30, uống cà phê vào thời gian 12h-14h và ân ái khi đồng hồ điểm 22h30.

Đôi khi, để tăng hiệu quả công việc, giảm cân và ân ái tốt hơn, điều bạn cần chú ý không phải là làm như thế nào mà làm khi nào. "Thời điểm là vấn đề mấu chốt", Michael Breus, nhà tâm lý học lâm sàng kiêm tác giả cuốn The Power of When cho biết.

Chia sẻ với NY Post, Breus kể rằng ông gặp một phụ nữ liên tục mệt mỏi, buồn ngủ vào cuối giờ hành chính khiến cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng. Nhà tâm lý học khuyên bệnh nhân thử đến và rời văn phòng sớm hơn bình thường 2 tiếng đồng hồ cho phù hợp với lịch trình giấc ngủ. Kết quả, sau vài tuần, người phụ nữ không chỉ ngủ tốt mà còn làm việc năng suất cũng như cải thiện quan hệ với gia đình.

Từ trường hợp trên, Breus rút ra kết luận thời điểm sinh hoạt vô cùng quan trọng và thay đổi theo từng cá nhân. Dựa trên đặc điểm tính cách cùng nhu cầu ngủ, ông chia con người làm 4 nhóm là gấu, cá heo, sư tử, sói rồi đề ra lịch trình cho mỗi nhóm.

Để biết nên làm việc gì vào giờ nào, bạn hãy thử xem mình thuộc nhóm nào trong 4 nhóm dưới đây rồi kiểm tra lịch trình sinh hoạt cho từng nhóm tính cách và điều chỉnh sinh hoạt cho phù hợp.

Gấu - Thận trọng, hướng ngoại, thân thiện, cởi mở. - Tránh xung đột, ưu tiên hạnh phúc, thích sự quen thuộc. - Ngủ nhiều, thích ngủ nướng. Lịch trình sinh hoạt Cá heo - Thông minh, thận trọng, sống nội tâm, dễ bị kích động. - Theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, để ý tiểu tiết. - Ngủ ít, thường mệt mỏi khi dậy. Lịch trình sinh hoạt Sư tử - Ý thức cao, ổn định, thực tế, lạc quan. - Ưu tiên sức khỏe, tìm kiếm các tương tác tích cực. - Ngủ vừa phải, thích dậy sớm, dễ mệt vào cuối buổi chiều, dễ ngủ. Lịch trình sinh hoạt Sói - Bốc đồng, bi quan, sáng tạo, ủ rũ. - Chấp nhận rủi ro, tìm kiếm sự mới lạ, phản ứng bằng cảm xúc mãnh liệt - Ngủ vừa phải, khó dậy trước buổi trưa, không buồn ngủ trước nửa đêm. Lịch trình sinh hoạt

Minh Nhật