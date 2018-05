Kiểm tra cửa hàng kinh doanh thực phẩm chay đóng gói có dòi

Dòi bò trong thực phẩm chay đóng gói

Động thái này của cơ quan chức năng sau khi bà Nguyễn Thị Hoa khiếu nại đến cơ quan chức năng là đã mua 10 kg sườn non chay đóng gói có dòi bọ bên trong bao bì. Trên bao bì các sản phẩm này ghi tên nơi sản xuất là Công ty Âu Lạc có trụ sở tại TP HCM và nguồn gốc xuất xứ hàng từ Đài Loan.

Thực phẩm chay đóng gói có dòi được bà Hoa mang đến cơ quan chức năng khiếu nại. Ảnh: N.T.

Đại diện chi nhánh Công ty Âu Lạc tại Thủ Dầu Một thừa nhận bao bì sản phẩm do bà Hoa mang đến khiếu nại là của doanh nghiệp. Tuy nhiên các sản phẩm đã qua chế biến và được lấy ra khỏi túi đóng gói nên chưa thể xác định là hàng của công ty. Ngoài ra, trong trường hợp sản phẩm hư hỏng vẫn chưa thể xác định nguyên nhân ở công đoạn nào, nhất là trong quá trình vận chuyển, điều kiện bảo quản ở đại lý, cửa hàng buôn bán…

Dự kiến vào đầu tuần sau, cơ quan chức năng sẽ có buổi làm việc với Công ty Âu Lạc và người khiếu nại để giải quyết sự việc.

Ngày 9/6, bà Hoa chế biến thức ăn công nghiệp chay theo đơn đặt hàng của một công ty may mặc ở thị xã Tân Uyên, phát hiện 10 kg sườn non chay đóng gói ghi tên Công ty Âu Lạc có nhiều dòi bọ bên trong. Bà buộc phải hủy 280 xuất ăn chay của khách hàng. Do đó công ty may mặc quyết định cắt hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp của bà Hoa vì cho rằng bà làm ăn gian dối.

Nguyệt Triều