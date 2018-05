Kỷ luật bác sĩ cắt nhầm niệu quản của sản phụ sinh mổ

Chiều 23/7 chị Nguyễn Thị Oanh đau bụng có dấu hiệu chuyển dạ, được đưa vào Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Nông Cống. Bác sĩ Trưởng khoa Sản thăm khám ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, không phù, bụng mềm, không có sẹo mổ cũ, cơn co tử cung thoáng qua, âm hộ, âm đạo bình thường, cổ tử cung đang mở, sờ thấy màng ối, thai trong buồng tử cung. Chẩn đoán thai 39 tuần, sản phụ đẻ lần thứ hai, tiên lượng đẻ thường song sau đó cổ tử cung mở hết trong khi đầu thai không lọt nên được chỉ định mổ cấp cứu. Sau khi đón bé chào đời, sản phụ xuất huyết nhiều, tử cung không co hồi được, các bác sĩ đã tiến hành xoa bóp, dùng thuốc tăng co, nhưng 20 phút trôi qua không cải thiện. Ê kip mổ hội chẩn tại bàn mổ, xác định sản phụ bị đờ tử cung chảy máu, được chỉ định cắt tử cung không hoàn toàn, bác sĩ Nghiêm là phẫu thuật viên chính. Ca mổ kết thúc lúc 1h29 ngày 24/7. Sản phụ tỉnh táo, các chỉ số bình thường nhưng sonde bàng quang không có nước tiểu. Bác sĩ cho dùng thuốc lợi tiểu và tiếp tục theo dõi. Đến 8h30 vẫn không thấy nước tiểu qua sonde, bệnh nhân tỉnh, bụng chướng nhẹ. Các bác sĩ hội chẩn lần thứ hai, chẩn đoán bệnh nhân vô niệu sau mổ đẻ cắt tử cung, quyết định chuyển bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị tiếp. Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân trưa cùng ngày và chẩn đoán vô niệu do bị cắt niệu quản sau phẫu thuật cắt tử cung, phải mổ cấp cứu lần nữa. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và ra viện.