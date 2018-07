Ký sinh trùng do muỗi truyền làm tổ trên mặt người phụ nữ Nga

Cổ động viên bóng đá tới Nga dự World Cup 2018 hẳn sẽ muốn tăng cường bảo vệ sức khỏe bởi một phụ nữ đã bị ký sinh trùng "làm tổ" trên mặt sau khi tham quan vùng ngoại ô Moskva.

Trên tờ New England Journal of Medicine, bác sĩ Vladimir Kartashev từ Đại học Y Rostov đảm nhận ca bệnh cho biết người phụ nữ giấu tên 32 tuổi ban đầu bị nổi một nốt sưng dưới mắt trái. Bệnh nhân nghĩ rằng đó là vết muỗi đốt. Năm ngày sau, nốt sưng kia đổi vị trí, "di chuyển" lên trên mắt trái. Qua ngày thứ mười, môi người phụ nữ nổi cục u to đi kèm triệu chứng ngứa ran, nóng rát.

Các vết sưng kỳ lạ trên mặt người phụ nữ do con giun chỉ gây ra. Ảnh: NEJM.

Lo lắng vì những biểu hiện lạ thường, nữ bệnh nhân tới bệnh viện khám. "Các xét nghiệm cho thấy khối u đang di chuyển dưới bề mặt da cô ấy chính là một con ký sinh trùng", bác sĩ Kartashev nói. Ông xác định con ký sinh trùng thuộc loài giun chỉ Dirofilaria repens.

Thường tấn công chó, mèo cùng các động vật ăn thịt, giun chỉ Dirofilaria repens lây truyền qua vết muỗi cắn. Tuy nhiên, rất hiếm khi con người nhiễm loài ký sinh trùng này.

Sau khi phẫu thuật gắp bỏ con giun, bệnh nhân hiện đã phục hồi. Để đảm bảo sức khỏe, bác sĩ Kartashev khuyến cáo cộng đồng nếu đi đến ngoại ô Moskva cần chuẩn bị thêm bình xịt muỗi.

Minh Nguyên