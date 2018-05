Kỹ thuật mới giúp bệnh nhi xuất viện trong ngày

Cảnh giác bệnh hẹp bao quy đầu khi đi tiểu khó / Hành trình đổi đời của những cậu bé khiếm khuyết bộ phận sinh dục

Hai bệnh nhi 3 và 9 tuổi đều nhập viện với lý do tiểu đục, sốt, đau bụng. Các xét nghiệm cho thấy niệu quản và một bên thận giãn to do trào ngược nước tiểu từ bàng quang lên trên thận. Bệnh nhi được điều trị bảo tồn và uống kháng sinh dự phòng. Tuy nhiên, do đều có những đợt tái phát nhiễm trùng tiểu nên được chỉ định phẫu thuật cắm lại niệu quản vào bàng quang để ngăn cản sự trào ngược nước tiểu.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, quyền trưởng Khoa Niệu Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, thay vì phải phẫu thuật bằng phương pháp thông thường, các bé được tiếp cận phẫu thuật ít xâm lấn bằng việc chích chất keo sinh học chống trào ngược qua phương pháp nội soi qua đường tiểu dưới. Kíp phẫu thuật đã bơm chất keo đặc biệt (Deflux) để làm hẹp lại lỗ đổ của niệu quản vào bàng quang, từ đó hạn chế sự trào ngược nước tiểu từ bàng quang lên thận.

Các bác sĩ Khoa Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2 thao tác kỹ thuật mới điều trị trào ngược bàng quang niệu quản. Ảnh: L.P.

Đây là phương pháp điều trị niệu khoa mới dành cho bệnh lý trào ngược bàng quang niệu quản và được áp dụng lần đầu tiên ở miền Nam tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Kỹ thuật này được đánh giá là ít xâm lấn, ít để lại biến chứng, không để lại sẹo, về trong ngày và không phải ở lại ít nhất là 7 ngày trong bệnh viện kèm theo mang ống thông tiểu như phương pháp phẫu thuật mổ mở trước đây.

Theo bác sĩ Thạch, bệnh lý trào ngược bàng quang niệu quản đang có khuynh hướng tăng lên so với những năm trước đây. Việc chẩn đoán trước sinh cũng như sự quan tâm của cha mẹ góp phần phát hiện sớm cũng như những trường hợp trào ngược tiềm ẩn không triệu chứng. Ghi nhận số ca nặng (trào ngược độ 4-5) trong năm 2014 chiếm 25%. Giải pháp điều trị với trường hợp nhẹ (độ 1-2) là cho trẻ uống thuốc kháng sinh dự phòng. Với trường hợp nặng nếu điều trị nội khoa thất bại thường được chỉ định phẫu thuật chỉnh sửa lại sự bất thường giữa bàng quang và niệu quản, làm dài hơn đoạn niệu quản chạy trong thành bàng quang để khi bàng quang đầy, nước tiểu không trào ngược lên niệu quản.

Bác sĩ Thạch khuyến cáo, trẻ nhỏ nhiễm trùng tiểu với các triệu chứng tiêu chảy, tiểu đục, đau, rát, sốt.., phụ huynh không được tự ý mua thuốc kháng sinh cho trẻ uống. Không ít cha mẹ chủ quan đến khi phát hiện quá trễ thì thận của trẻ đã bị teo, suy giảm chức năng. Có trường hợp trẻ mới 7–8 tuổi vào với tình trạng trào ngược bàng quang niệu quản, cả hai thận đã bị mất chức năng, phải chạy thận nhân tạo và chờ ghép thận.

Lê Phương