Làm đẹp và chăm sóc sức khỏe bằng dầu gạo

Dù khá phổ biến tại Nhật Bản và các nước phương Tây, song dầu gạo chỉ mới du nhập vào Việt Nam trong vài năm gần đây. Nhờ dưỡng chất Gamma-Oryzanol quý giá, dầu gạo nhanh chóng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống.

Da liễu

Theo TS. BS chuyên khoa da liễu Văn Thế Trung - Giảng viên Đại học Y dược TP HCM, dưỡng chất Gamma-Oryzanol được chứng minh có hiệu quả gấp 4 lần vitamin E trong việc chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa và giảm thiểu vết nhăn. So với Collagen, Gamma-Oryzanol được đánh giá cao hơn nhờ khả năng thẩm thấu vào da dễ dàng, điều mà các phân tử cấu trúc lớn Collagen không làm được. Nếu vitamin E và Collagen được tìm thấy trong nhiều thực phẩm, thì Gamma-Oryzanol chỉ có duy nhất trong lớp vỏ cám gạo hoặc dầu gạo nguyên chất.

Dưỡng chất Gamma-Oryzanol trong dầu gạo có khả năng chống oxy hoá gấp 4 lần vitamin E, giúp ngăn ngừa và giảm nếp nhăn. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài ra, Gamma-Oryzanol còn có khả năng chống nắng. Tuổi tác và nội tiết chiếm 30% nguyên nhân gây lão hóa da, 70% còn lại do môi trường sống ô nhiễm và tia UV... Trong đó, tia UV là thủ phạm lớn nhất đẩy nhanh tiến trình với các dấu hiệu da khô nhăn, đồi mồi, tàn nhang. Vì vậy, những dưỡng chất quý giá chống tia UV, ngừa lão hóa như Gamma-Oryzanol được tận dụng triệt để trong sản xuất mỹ phẩm chăm sóc da.

Có 3 công thức làm đẹp từ dầu gạo được nhiều chị em ưa dùng. Trộn mật ong và dầu gạo cao cấp Neptune theo tỷ lệ 1:1, thoa lên da và rửa lại bằng nước ấm sau 15 phút giúp chống nắng, phục hồi da tổn thương do ánh nắng. Trộn dầu gạo với đường vàng, vài giọt nước cốt chanh sẽ tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết, dưỡng da láng mịn. Chị em cũng có thể trộn dầu gạo với sữa tươi, bột cám gạo làm mặt nạ đắp mặt, giúp làm sáng và mịn da hiệu quả.

Làm đẹp

Bằng quy trình trích ly dầu từ cám gạo, Gamma-Oryzanol được lưu trữ trọn vẹn trong dầu gạo cùng các dưỡng chất khác như phytosterol, vitamin E, omega 3, 6, 9… Tại nhiều trung tâm spa, dầu gạo được các chuyên gia ưa dùng nhờ hiệu quả làm đẹp tự nhiên mà an toàn với nữ giới.

Dầu gạo cao cấp Neptune được sử dụng trong các liệu trình tại spa để dưỡng sáng da, mát-xa, tẩy da chết… Ảnh: Shutterstock.

Bà Võ Thương Hiền - Giám đốc Spa Nhật Vy (quận 1, TP HCM) nhận thấy, dầu gạo thẩm thấu dễ dàng nên phù hợp với các động tác mát-xa hơn dầu dừa và ôliu. Đây là nguyên liệu yêu thích của các kỹ thuật viên spa, bởi ưu điểm không nhờn rít da, dễ dùng khăn nóng lau sạch, không mùi nên dễ kết hợp với hương liệu khác, mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn cho khách hàng.

Tính dưỡng ẩm, dưỡng sáng của dầu gạo cũng phát huy hiệu quả khi đưa vào các liệu trình dưỡng da cơ bản và chuyên sâu. Đó là chăm sóc da mặt se khít lỗ chân lông, chăm sóc da toàn thân, mát-xa Hawaii, trị liệu đá nóng… Tính đa năng khiến dầu gạo góp mặt trong nhiều công đoạn, từ tẩy da chết, mát-xa đến trộn mặt nạ dưỡng.

Ẩm thực

PGS. TS Nguyễn Thị Lâm - Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, Gamma-Oryzanol giúp cơ thể giảm cholesterol xấu, tuần hoàn máu tốt, duy trì sức khỏe tim mạch ổn định. Ngoài ra, dưỡng chất này còn ngăn ngừa quá trình lão hoá cơ thể bằng cách ức chế hình thành các gốc tự do gây hại. Dầu gạo còn có hàm lượng các chất béo gần nhất với tỷ lệ khuyên dùng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA). Đây chính là lý do dầu gạo được xem như một trong những loại dầu ăn tốt cho sức khỏe ở nhiều nước tiên tiến.

Dầu gạo được coi là một trong những loại dầu ăn tốt cho sức khoẻ. Ảnh: Shutterstock.

Những thông tin khoa học trên khiến dầu gạo trở thành lựa chọn mới của nhiều đầu bếp. Theo chuyên gia ẩm thực Nguyễn Thị Diệu Thảo, dầu gạo còn có sức chịu nhiệt cao nên thích hợp chế biến các món chiên xào, không lo thức ăn cháy khét, mất chất hay thay đổi mùi vị. Vị dịu nhẹ, ít béo của loại dầu ăn này cũng khiến các món trộn như salad, mì Italy... tăng hương vị thơm ngon.

An San