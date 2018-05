Làm gì khi virus viêm gan hoạt động trở lại

Viêm gan B không dùng thuốc nên ăn uống thế nào / Có nên ngừng thuốc điều trị viêm gan B khi mang thai

Đến tháng 1/2012, tôi chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, uống thuốc đều, thăm khám đúng kỳ hẹn và mỗi lần thăm khám kiểm tra, xét nghiệm bác sĩ đều thông báo kết quả tốt. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9/2013, bác sĩ chỉ định xét nghiệm định lượng thì cho kết quả dương tính virus hoạt động trở lại. Tôi và gia đình rất lo lắng xin cho tôi lời khuyên và nên làm như thế nào? (Quốc Triển)

Trả lời:

Chào bạn,

Những thông tin mà bạn cung cấp chưa đủ để chúng tôi có thể trả lời tường tận cho bạn. Điều trị bệnh viêm gan siêu vi B bằng thuốc kháng siêu vi dạng uống có thể giúp làm giảm nhanh lượng siêu vi trong máu người bệnh, thậm chí đến mức dưới ngưỡng phát hiện (âm tính).

Tuy nhiên, do thuốc chỉ tác động ức chế sự phát triển chứ không tiêu diệt được siêu vi nên bệnh dễ bùng phát nếu ngưng điều trị hoặc dùng thuốc trị không hiệu quả (do bị kháng thuốc, do chất lượng thuốc không bảo đảm, do dùng thuốc không đúng cách, do uống thuốc không tuân thủ liều lượng,…), khi đó xét nghiệm định lượng siêu vi sẽ ghi nhận lượng siêu vi tăng trở lại.

Trên thực tế, chúng tôi cũng gặp những trường hợp như của bạn nhưng không do những nguyên nhân trên mà do kết quả xét nghiệm không chính xác (lỗi kỹ thuật). Vì vậy, bạn nên trao đổi thêm với bác sĩ điều trị để tìm hiểu nguyên nhân và từ đó có biện pháp điều trị thích hợp. Bạn cũng có thể đăng ký để được tư vấn miễn phí về tình trạng bệnh của mình tại phòng tư vấn viêm gan của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong giờ hành chính.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Mạnh Hùng

Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới