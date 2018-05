Làm giò chả từ thịt thối

Phòng cảnh sát môi trường Công an Nghệ An mới đây bất ngờ khám xét cơ sở làm giò chả của vợ chồng Trương Văn Đảm (49 tuổi), Nguyễn Thị Nga (38 tuổi) trong hẻm nhỏ ở phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh. Tại đây, cảnh sát phát hiện hơn 3 tấn thịt lợn, da lợn và mỡ lợn loại phế phẩm đựng trong các loại bao, bì không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một số lô thịt đã bốc mùi trong cơ sở giò chả: Ảnh: CTV.

Một số bao thịt đã bốc mùi hôi thối đang được ngâm trong các thùng hóa chất không rõ nguồn gốc để tẩy mùi, làm thịt tươi trở lại. Số thịt này sau đó sẽ được làm giò chả mang đến các chợ ngoại thành và các huyện lân cận.

Cảnh sát cho biết, hai vợ chồng này chuyên đi gom thịt rẻ tiền, ôi thiu về xử lí hóa chất để làm giò chả. Họ đã tịch thu 3 tấn thịt đông lạnh bốc mùi hôi và giò thành phẩm và các chất phụ gia để tiến hành tiêu hủy.

N.Khoa