Lần đầu mổ nội soi cho bệnh nhân bướu cổ

Bác sĩ gốc Việt cứu sống diễn viên 'Ván bài lật ngửa' trên đất Mỹ / Hội chẩn xuyên biên giới cứu bệnh nhân Campuchia

Cách đây 6 tháng, nữ bệnh nhân sinh năm 1969 phát hiện thấy phía cổ bên phải to hơn bên trái. Càng ngày cổ càng to nên bà đến bệnh viện khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy bướu giáo nhân thùy phải, chỉ định mổ nội soi.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nội soi. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Bác sĩ chuyên khoa ngoại Bùi Công Thành cho biết bệnh nhân được phẫu thuật nội soi tuyến giáp bằng kỹ thuật ít xâm lấn qua vùng quầng vú. Ưu điểm lớn nhất của kỹ thuật nội soi ít xâm lấn này là tính thẩm mỹ cao, sẹo để lại nhỏ 1,5-2 cm (ngắn hơn so với mổ mở 5-6 cm). Bệnh nhân không đau đớn và trong quá trình phẫu thuật bác sĩ dùng dao siêu âm nên cầm máu rất tốt, hạn chế biến chứng. Sau mổ bệnh nhân có thể xuất viện sau 3-4 ngày, giảm chi phí điều trị.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy Phom Penh thực hiện kỹ thuật này. Trước đây đối với bệnh nhân có bướu giáp, cường giáp sẽ được chỉ định mổ mở, có thể gây ra nhiều biến chứng như bệnh nhân có thể bị co rút chân tay, mất tiếng...

Không ít bệnh nhân do lo ngại về vết sẹo ở cổ mà không dám đi mổ ngay, khi bướu đã phát triển quá to, ung thư di căn ở giai đoạn muộn mới đi mổ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Bệnh viện đang nghiên cứu mở rộng chỉ định phẫu thuật nội soi tuyến giáp cho bệnh nhân có bướu to hơn 5 cm, bệnh nhân ung thư…

Lê Phương