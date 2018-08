Lần đầu tiên bác sĩ Phú Yên can thiệp tim mạch cho bệnh nhân

Các ca can thiệp được tiến hành ngay sau Bệnh viện Phú Yên được chuyển giao kỹ thuật và khánh thành đơn nguyên tim mạch can thiệp sau một thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, cử y bác sĩ vào TP HCM học tập. Hai trong 3 bệnh nhân được cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp, đòi hỏi phải xử trí kịp thời. Sau can thiệp, các bệnh nhân đều hồi phục ổn định.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên dưới sự hỗ trợ và chỉ đạo chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh bệnh viện cung cấp.

Giáo sư Nguyễn Đức Công, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết hoạt động chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh động mạch vành ngày càng tăng tại Phú Yên, kịp thời cứu sống bệnh nhân. Bệnh động mạch vành là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Lòng động mạch vành hẹp lại do mảng xơ vữa hoặc do co thắt mạch làm giảm lượng máu nuôi cơ tim, gây thiếu máu cơ tim. Nếu mảng xơ vữa bị vỡ ra, kích hoạt quá trình đông máu và kết tập tiểu cầu, tạo cục máu đông làm tắc lòng mạch, gây nhồi máu cơ tim cấp rất nguy hiểm.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết những năm gần đây bệnh nhân thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim tăng nhanh chóng tại bệnh viện tỉnh. Năm 2014 có 320 bệnh nhân được chẩn đoán thiếu máu cơ tim, 111 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Năm 2016 có 1.872 bệnh nhân được chẩn đoán thiếu máu cơ tim, 523 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Theo bác sĩ Ngọc, đơn nguyên tim mạch can thiệp là bước khởi đầu cho các bước tiếp theo trong việc phát triển chuyên sâu ở lĩnh vực tim mạch can thiệp, giúp cấp cứu và can thiệp kịp thời các ca bệnh lý liên quan đến mạch vành cấp, tim bẩm sinh, tai biến mạch máu não..., giảm tỷ lệ tử vong, chuyển tuyến.

Lê Phương