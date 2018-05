Lần đầu tiên một bệnh viện tuyến dưới can thiệp tim mạch thành công

Chữa lành trái tim bằng đường mổ ít xâm lấn / Hai mẹ con lên bàn mổ tim cùng ngày

Bác sĩ Trần Quốc Cường, Trưởng Phòng Đào tạo Chỉ đạo tuyến cho biết bệnh nhân cấp cứu ngày 6/5 trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực trái. Hai năm trước bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và đã được can thiệp mạch vành, đặt 2 stent. Kết quả kiểm tra hiện tại không ghi nhận tình trạng tái hẹp tại 2 stent đã đặt trước đó. Tuy nhiên mạch vành xuất hiện một vị trí hẹp mới chiếm 90% lòng mạch.

Ca can thiệp tim mạch diễn ra tại Bệnh viện Quận Thủ Đức. Ảnh: Q.C

Chủ động phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, các bác sĩ Bệnh viện Quận Thủ Đức đã hội chẩn và quyết định can thiệp tim mạch cho bệnh nhân. Ca can thiệp nội mạch đặt stent phủ thuốc tại đoạn mạch bị hẹp diễn ra thành công. Bệnh nhân hiện đã hồi phục và xuất viện.

Đây là trường hợp thực hiện thành công kỹ thuật tim mạch can thiệp tại bệnh viện tuyến quận huyện đầu tiên trên cả nước. Theo bác sĩ Cường, từ năm 2014 Bệnh viện Quận Thủ Đức đã thành lập Đơn vị Tim mạch Can thiệp, đầu tư máy trị giá 26 tỷ đồng. Bệnh viện đã cử bác sĩ qua Mỹ học chuyên về kỹ thuật tim mạch can thiệp, đồng thời được các bệnh viện đầu ngành tại TP HCM chuyển giao kỹ thuật. Điều này nhằm giảm áp lực quá tải chuyên khoa tim mạch tuyến trên, tận dụng được thời gian vàng, giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân...

Lê Phương