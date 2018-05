Lo chất lượng văcxin miễn phí, phụ huynh chậm chích ngừa cho con

Theo thống kê, 72% trẻ dưới 6 tháng tuổi mắc bệnh ho gà phải nhập viện điều trị; 84% trường hợp tử vong do ho gà là ở trẻ dưới 6 tháng tuổi. Khoảng 90% trẻ dưới một tuổi mắc viêm gan sẽ chuyển sang mãn tính, trong đó có 25% chuyển sang xơ gan, ung thư gan. 60% ca mắc bệnh viêm màng não do Hib ở trẻ dưới một tuổi, đặc biệt từ tháng thứ 6 đến thứ 11 là trẻ thường bị rất nặng. Do đó trẻ cần phải được tiêm ngừa sớm, đúng quy định để phòng bệnh.