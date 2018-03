Lợi ích bất ngờ khi ngủ khỏa thân

Buồn ngủ vào ban ngày cảnh báo bệnh nghiêm trọng / Lịch trình 30 phút giúp bạn ngon giấc mỗi đêm

Nhiều người cảm thấy xấu hổ khi ngủ khỏa thân, song ngủ nude mang lại rất nhiều lợi ích cho cả nam và nữ. Dưới đây là những lợi ích bất ngờ của cách ngủ này, theo Boldsky.

Ảnh: Boldsky.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Mặc quần áo bó sát hay đồ lót khiến bạn không thoải mái hoặc căng thẳng. Ngủ nude, bạn cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn tự do và thoải mái.

Giảm căng thẳng và cải thiện mối quan hệ hôn nhân

Một cặp vợ chồng ngủ và âu yếm nhau sẽ kết nối nhau nhiều hơn, thúc đẩy giải phóng hormone oxycontin làm giảm căng thẳng và cải thiện sự liên kết thể chất cũng như tình cảm giữa hai người. Nó cũng kích thích bài tiết melatonin có tính chống lão hóa, giúp bạn trông trẻ trung.

Cải thiện sinh sản

Nam giới ngủ mà không mặc đồ lót có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể, giúp ích cho việc duy trì nhiệt độ thấp trong tinh hoàn. Các nghiên cứu nói rằng nhiệt độ dưới 37 độ C là tốt cho sản xuất tinh trùng khỏe mạnh.

Giảm viêm nhiễm ở phụ nữ

Viêm âm đạo do vi khuẩn là một bệnh nhiễm trùng do mất cân bằng vi khuẩn tốt và xấu ở vùng âm đạo. Mặc đồ lót trong khi ngủ tạo nhiều độ ẩm, mồ hôi ở khu vực nhạy cảm, do đó tăng nguy cơ nhiễm trùng. Ngủ mà không có đồ lót có thể giữ cho cơ thể khô ráo và giảm nhiễm khuẩn.

Giảm mùi khó chịu

Mồ hôi và độ ẩm tạo ra mùi cơ thể khó chịu. Ngủ khỏa thân có thể giảm thiểu mùi khó chịu này.

Tổn thương da

Mặc đồ lót trong khi ngủ có thể gây ra cho bạn phát ban và vết loét nếu chúng quá chật và không thoải mái. Thủ phạm chính thường là áo ngực, nó có thể làm cho vùng dưới ngực bị tổn thương.

Tăng cường tuần hoàn máu

Ngủ nude có thể làm tăng lượng máu lưu thông giúp bạn khỏe mạnh. Đặc biệt, bạn mặc một chiếc áo ngực sai hoặc quá chật có thể khiến máu lưu thông kém.