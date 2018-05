Lợi ích đáng ngạc nhiên của mùa đông

1. Trời lạnh đốt cháy nhiều năng lượng

Bạn đã nghe nói về "chất béo nâu", một loại chất béo là một phần tự nhiên của cơ thể, khi được kích hoạt nó có thể đốt cháy chất béo trắng.

Trong một nghiên cứu năm 2012, các nhà nghiên cứu đã tìm ra thời tiết lạnh dường như sẽ kích hoạt chất béo nâu và có thể đốt cháy một lượng calo đáng kể mà không cần thể dục hay ăn kiêng. Cụ thể sẽ đốt cháy được 4,1 kg nếu kích hoạt hết chất béo nâu. Cũng trong năm 2012, các nhà khoa học đã thiết kế ra một loại áo lót mát có tác dụng kích hoạt chất béo nâu, giúp giảm béo. Điều này có thể giúp bạn thoải mái hơn khi nghĩ đến trời lạnh.

Ảnh: muscleandfitness.com.

2. Trời lạnh giúp con người gần gũi hơn

Theo một nghiên cứu năm ngoái, thời tiết lạnh con người có xu hướng thích cuộn mình trong chăn ấm, chỉ đơn giản vì muốn tránh nhiệt độ khắc nghiệt. Tuy nhiên, trong thời gian bị cô lập do thời tiết, chúng ta có xu hướng "nấu cháo điện thoại" nhiều hơn về tần suất cũng như thời gian với gia đình, bạn bè.

3. Thời tiết lạnh làm giảm các bệnh liên quan đến côn trùng

Trong suốt mùa hè 2012 - các trường hợp bị nhiễm vi rút West Nile nhiều hơn mùa đông 2011 - 2012.

Các loài gây hại sinh trưởng mạnh ở vùng khí hậu ôn hòa, có nghĩa là nó có thể tồn tại và sinh sôi kể cả trong mùa đông và chỉ cần chờ đợi cho bữa tiệc mùa xuân đến là bùng phát. Khoa học đã chứng minh rằng khí hậu lạnh giá hoặc đóng băng có thể giết chết một số loài bọ, qua đó bảo vệ bạn khỏi những căn bệnh mà chúng gây ra.

4. Thời tiết lạnh được đánh giá cao hơn ngày nắng

Thời tiết dịu mát hết tuần này đến tuần khác nghe có vẻ khá dễ chịu nhưng không có bằng chứng cho thấy nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc.

Trong thực tế, một số nghiên cứu cho thấy rằng nếu thời tiết không bao giờ thay đổi thì tâm trạng của con người cũng khó mà thay đổi. Theo tâm lý học ngày nay, run rẩy trong những ngày lạnh rồi tận hưởng những ngày xuân ấm áp thậm chí còn tốt hơn lúc nào cũng có một kiểu thời tiết.

5. Lạnh có thể giảm viêm nhiễm, giảm đau

Lý do người ta hay đặt viên đá lên vết thương đơn giản chỉ vì giảm nhiệt độ có thể giảm đau. Tuy nhiên, nó có nhiều lợi ích hơn ta nghĩ.

Chúng ta thường thấy các vận động viên và người đi spa chườm đá vì nó là một biện pháp khắc phục có sẵn để phục hồi cơ bắp. Một nghiên cứu năm 2011 cho thấy rằng, ở nhiệt độ cực thấp, phương pháp điều trị như vậy, được gọi là phương pháp áp lạnh đã làm cho các vận động viên để phục hồi thể chất hơn so với nghỉ ngơi. Theo tờ Atlantic, những vận động viên điền kinh - người đã tiếp xúc với nhiệt độ thấp -74 độ C phục hồi nhanh hơn so với liệu pháp điều trị khác. Tại các spa, phương pháp áp lạnh xuất hiện giống như phòng tắm hơi và tất nhiên nó có tác dụng ngược lại.

6. Thời tiết lạnh có thể cải thiện hình ảnh cơ thể của bạn

Mùa đông, bạn cũng không cần phải bận tâm phải giữ dáng để mặc bikini. Hãy tận hưởng mà không phải lo về áp lực bề ngoài của mình.

Thanh Thu (theo blisstree.com)