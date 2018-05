Lợi ích tuyệt diệu của trà xanh

Trà xanh đuổi bệnh, xua tật / Trà xanh và cà phê giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Dưới đây là 10 lý do bạn nên bắt đầu uống trà xanh ngay từ hôm nay hoặc tiếp tục duy trì nếu đã có thói quen này.

1. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Trà xanh ngăn ngừa sự hình thành cholesterol trong động mạch và nhờ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Theo nghiên cứu được công bố trên tờ Journal of Biological Chemistry, trà xanh cũng có tác dụng ngăn sự hình thành mỡ động mạch.

Trà xanh mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Ảnh: fitnessandhealthadvisor

2. Chống lại vi khuẩn gây sâu răng

Trong một nghiên cứu mới khác được công bố trong Journal of Applied Oral Science, các nhà khoa học đã tiến hành kiểm chứng tác dụng của EGCG trong việc chống lại một loại vi khuẩn gây sâu răng gọi là Streptococcus mutans và thấy rằng nó thật sự rất hiệu quả. Các nhà khoa học cũng đã sử dụng trà xanh trong vật liệu nha khoa. Nghiên cứu khác trên tờ Archives of Oral Biology cũng đã xác nhận tác dụng kháng khuẩn của trà xanh đối với những vi khuẩn răng miệng có hại.

3. Bảo vệ da, ngăn ngừa tổn thương da

Theo một nghiên cứu trên Pharmaceutical Development and Technology, trà xanh bảo vệ da khỏi những thương tổn do tia UV gây ra,

Trà xanh còn có thể ngăn ngừa tổn thương da và các nếp nhăn. EGCG tỏ ra mạnh hơn gấp 200 lần so với vitamin E trong việc tiêu diệt các gốc tự do. Các gốc tự do này tương tác với các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể, gây ra các tổn thương cho các tế bào này, do đó làm giảm số lượng các gốc tự do có thể làm giảm nếp nhăn và các biểu hiện lão hóa khác.

4. Đốt cháy mỡ trong cơ thể

Trà xanh giúp đốt cháy mỡ trong cơ thể rất hiệu quả nhờ EGCG làm tăng cường độ đốt cháy mỡ của cơ thể.

5. Giảm mỡ bụng

Trà xanh cũng có tác dụng trong việc đốt cháy mỡ bụng. Nghiên cứu tại trường đại học Tufts chỉ ra rằng chất EGCG trong trà xanh giống như các chất catechins khác, kích thích các gen đốt cháy mỡ ở bụng và làm tăng tốc độ giảm cân tới 77%.

6. Giữ ổn định năng lượng bằng cách làm cân bằng mức đường huyết.

EGCG cải thiện việc sử dụng insulin trong cơ thể để giảm sự lên xuống đột ngột của đường huyết - tình trạng làm cho bạn mệt mỏi, cáu kỉnh và thèm ăn các thức ăn không có lợi cho sức khỏe.

7. Kìm hãm sự phát triển ung thư vú, ung thư phổi

Nghiên cứu đăng trên tờ Experimental Cell Research chứng minh rằng trà xanh có tác dụng ức chế quá trình chuyển hóa tế bào ung thư ở khối u ngực.

Ngoài ra, trong một nghiên cứu đăng trên Cancer Prevention Research, người ta đã chứng minh rằng EGCG có thể kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư phổi.

8. Ngăn chặn ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt

Rất nhiều nghiên cứu trong đó bao gồm nghiên cứu trên Oncology Letters cho thấy EGCG có thể ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của ung thư đại trực tràng.

Nghiên cứu trong Cancer Science còn chỉ ra rằng EGCG giúp đỡ cơ thể bằng cách giết chết các tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

9. Giảm các bệnh mãn tính

Trà xanh có chứa các chất chống oxy hóa mạnh có thể chống lại các gốc tự do những tác nhân có liên quan tới nhiều căn bệnh mãn tính nguy hiểm như viêm khớp, tiểu đường.

10. Thức uống ngon miệng, kích thích tiêu hóa

Trà xanh cũng có vị rất ngon. Bạn có thể thử uống nó với nhiều hương vị khác nhau, có thể uống nóng hay lạnh và cho thêm vài loại thảo mộc để làm ngọt nếu bạn thích thức uống ngọt hơn.

Ngọc Khánh (Theo Care 2)