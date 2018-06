Lợi ích tuyệt vời của ánh nắng với sức khỏe

Người đàn ông chết vì dị ứng ánh nắng / Ánh nắng 'có thể chữa bệnh hen'

Hầu hết mọi người đều hiểu tác hại của việc ở ngoài trời quá lâu mà không sử dụng các biện pháp chống nắng sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ, nhẹ nhất là gây ra các nếp nhăn và tệ nhất là ung thư da. Tuy nhiên, nhiều người lại không nhận ra rằng ánh nắng mặt trời cũng mang lại những lợi ích tuyệt vời. Do đó, bên cạnh việc ghi nhớ bảo vệ làn da với kem chống nắng chất lượng khi ra ngoài thì bạn cũng nên tìm hiểu những công dụng bất ngờ của ánh nắng với sức khỏe.

Ánh nắng có nhiều tác dụng tốt với sức khỏe. Ảnh minh họa: mnn.com

Ánh nắng có thể giúp ngăn ngừa ung thư

Không chỉ có thực vật mới thực hiện quá trình chuyển hóa ánh sáng, mà con người cũng vậy. Qua một quá trình phức tạp, cơ thể biến ánh sáng mặt trời thành vitamin D cần thiết cho sự sống.

Mối liên hệ giữa việc thiếu vitamin D và ung thư lần đầu tiên được tiến sĩ Frank và Cedric Garland từ đại học California, San Diego, Mỹ, phát hiện. Nhận thấy tỷ lệ mắc ung thư ruột kết ở New York cao gấp gần 3 lần so với New Mexico, anh em Garland giả thuyết rằng việc không thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dẫn đến thiếu vitamin D đóng một vai trò trong mối liên hệ này.

Các nghiên cứu ngày nay cho thấy thiếu hụt vitamin D làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ruột kết. Một nghiên cứu khác được tiến hành trong 4 năm trên 1179 phụ nữ sau mãn kinh đã đi đến kết luận rằng sự bổ sung vitamin D giúp giảm tới 60% nguy cơ mắc bất cứ loại ung thư nào.

Ánh nắng có lợi cho bệnh nhân Alzheimer

Nghiên cứu lâm sàng cho thấy tiếp xúc ánh sáng với đầy đủ các mức độ phổ quang suốt cả ngày đầy đủ kết hợp với bóng tối ban đêm có thể giúp cải thiện một số khía cạnh nào đó của bệnh Alzheimer như giảm kích động, tăng cường giấc ngủ, giảm mất ngủ vào ban đêm và hoạt động của các bệnh nhân này.

Ánh nắng làm giảm rủi ro mắc chứng đa xơ cứng

Đa xơ cứng là chứng bệnh thường gặp hơn đối với những người sống xa xích đạo. Những người chuyển từ khu vực có nguy cơ thấp đến khu vực có nguy cơ cao trước 15 tuổi có nguy cơ phát triển bệnh đa xơ cứng cao, trong khi những người ở độ tuổi thanh niên vẫn giữ được nguy cơ thấp như ban đầu. Những quan sát này cho thấy, điều kiện môi trường, và trong trường hợp này là sự tiếp xúc với nắng sớm trong 20 năm đầu đời có ảnh hưởng tới nguy cơ mắc đa xơ cứng.

Liên quan đến phát hiện này, một vài nghiên cứu về dân số châu Âu nhận thấy rằng, nguy cơ mắc đa xơ cứng thấp cho những ca sinh sau tháng 10 và cao đối với những ca sinh sau tháng 5. Điều này cho thấy rằng, hàm lượng vitamin D trong quý thứ ba của thai kỳ có thể ảnh hưởng tới nguy cơ mắc đa xơ cứng.

Ánh nắng giúp chữa bệnh vảy nến

Tiếp xúc với ánh nắng cực kỳ tốt cho những bệnh nhân mắc bệnh vảy nến. Trong một nghiên cứu, liệu pháp tắm nắng ngoài trời trong bốn tuần đã tạo ra những chuyển biến đáng kể trong việc loại bỏ triệu chứng của bệnh vảy nến.

Ánh nắng làm giảm sự phiền muộn

Đã có nhiều nghiên cứu về sự liên kết giữa ánh sáng và tâm trạng. Một nghiên cứu đáng tin cậy đã chứng minh rằng ánh nắng thật sự làm gia tăng lượng. Ánh nắng thực sự gia tăng mức độ chất chống trầm cảm tự nhiên trong não. Vào những ngày nắng, não tạo ra serotonin (chất làm tâm trạng tốt hơn) nhiều hơn so với những ngày âm u.

Ánh nắng góp phần giúp xương chắc khỏe hơn ở những người lớn tuổi

Vitamin được biết đến với vai trò kích thích quá trình hấp thu canxi làm xương khỏe mạnh. Nhiều người biết là vitamin D kích thích hấp thu xương - làm vững mạnh canxi. Quá trình sản sinh vitamin D bắt đầu khi ánh nắng chuyển hóa chất 7- dehydrocholesterol trên da thành vitamin D3.

Một nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan trực tiếp giữa trọng lượng xương và hàm lượng vitamin D3 trong máu. Hàm lượng vitamin D3 trong máu cao hơn thường gắn với một tỷ lệ rạn nứt thấp của hầu hết các loại xương và ngược lại.

Ánh nắng nâng cao chất lượng giấc ngủ

Khi ánh nắng tiếp xúc với mắt, dây thần kinh thị giác của bạn truyền tín hiệu cho não tạo ra melatonin - hormone tạo giấc ngủ; tuyến tùng giảm tiết ra melatonin cho tới khi mặt trời lặn. Nói cách khác, tiếp xúc với ánh nắng vào ban ngày gia tăng sự sản sinh tự nhiên melatonin vào ban đêm. Mức độ sản sinh melatonin thấp có liên quan tới chất lượng giấc ngủ kém, đặc biệt ở những người cao tuổi.

