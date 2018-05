Lợi và hại với sức khỏe của rượu

Người hay uống rượu bia nên thanh lọc cơ thể bằng cách nào

Kết quả nghiên cứu trên 115.000 người cho thấy những người uống rượu điều độ, đúng cách giảm 24% nguy cơ đau tim so với người không uống hoặc uống quá nhiều. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống rượu làm tăng đến 51% nguy cơ ung thư, đặc biệt với một số loại ung thư như miệng, thực quản, dạ dày, ruột, gan, vú, buồng trứng, đầu và cổ.

Theo kết quả báo cáo đăng trong tạp chí The Lancet, người uống rượu cũng có nguy cơ tăng thương tích đến 29%. Tỷ lệ tử vong do rượu cao nhất so với các nguyên nhân khác.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Andrew Smyth của Đại học McMaster ở Canada, cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi giúp mọi người nhận thức được lợi và hại của việc uống rượu, từ đó điểu chỉnh cách uống của mình”.

Đồng tác giả, Tiến sĩ Salim Yusuf, Giám đốc Viện nghiên cứu sức khỏe dân số của các trường đại học, cho biết: “Chiến lược mang tính chất toàn cầu để giảm thiểu việc tiêu thụ rượu quá mức gây hại cho sức khỏe".

Nghiên cứu đã đưa ra định mức về việc tiêu thụ rượu. Những người uống 7 ly rượu trong vòng một tuần được coi là ít. Mức rượu vừa phải cho nữ là 7-14 ly, nam 7-21 ly một tuần. Lượng uống mỗi tuần với nữ trên 14 ly, nam hơn 21 ly được xem là nhiều.

Thu Hiền