Lớp học của các em bé đeo kim tiêm, mang cọc truyền

Sau khi Vũ Trường An qua đời ngày 23/7/2011, nhóm tình nguyện Niềm tin và hi vọng được thành lập để tiếp tục những ước mơ, công việc của An. Các anh chị trong nhóm trở thành người thân của các cháu nhỏ tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương. Đa số "cô giáo" là sinh viên đến từ các trường đại học.