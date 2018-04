Lưỡi dao 11 năm găm trong lưng đại úy công an

Đại úy Nguyễn Bá Trường Nam 34 tuổi, chiến sĩ Phòng thanh tra Công an tỉnh Nghệ An đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Anh vừa được bác sĩ phẫu thuật rút lưỡi dao dài 13 cm găm ở lưng.

Hình ảnh chụp X-quang của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

10 ngày trước, đại úy Nam thấy đau buốt ở vùng lưng nên nhập viện kiểm tra. Kết quả chụp X-quang xác địnhcó một mảnh kim khí nằm chéo vùng cột sống thắt lưng bệnh nhân.

"Lưỡi dao nằm vị trí sát động mạch chủ bụng, bệnh nhân vận động mạnh có thể khiến nó di chuyển, gây tổn thương mạch máu", bác sĩ Hoàng Kim Tuấn, Phó Khoa phẫu thuật Thần kinh Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.

Theo bệnh nhân, 11 năm trước trong lúc truy bắt tội phạm anh đã bị trọng thương ở đầu và cơ thể. Sau khi được sơ cứu tại tuyến y tế cơ sở, anh Nam chuyển tới bệnh xá Công an tỉnh và mang thương tật 30%.

Lưỡi dao dài 13 cm được rút ra khỏi lưng đại úy Nam. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Sau khi xuất viện đến nay, anh Nam không hay biết có lưỡi dao đang găm trong lưng của mình.

Nguyễn Hải