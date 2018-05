Lý do bạn nên thải độc cơ thể từ tuổi 30

Ở tuổi 30, hàng loạt yếu tố bảo vệ cơ thể dần lão hóa. Trong đó, phải kể đến các chất chống oxy hóa như glutathione và cả nghìn loại enzyme bên trong cơ thể.

Glutathione: Glutathione là tripeptide nội sinh dự trữ các chất chống oxy hóa, có mặt trong gan và tế bào. Nó được ví như thuyền trưởng hệ thống thải độc, bảo vệ tế bào khỏi lão hóa và chống bức xạ. Sau tuổi 30, khả năng sản sinh glutathione của cơ thể suy giảm 10% mỗi 10 năm. Thiếu glutathione sẽ giảm đáng kể khả năng thải độc và sửa chữa AND, giảm lượng oxy và dinh dưỡng cho tế bào, cuối cùng gây chết hoặc đột biến tế bào.

Enzyme: Trong cuốn sách Nhân tố Enzyme (The Enzyme Factor), tác giả người Nhật Hiromi Shinya cho biết, có hơn 5.000 loại enzym trong cơ thể. Chúng là nhân tố giúp cơ thể khỏe mạnh, trẻ trung và sống lâu.

Các enzyme giống như chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản protein, trong đó, có một bộ phận lớn đảm nhận chức năng thải độc. Khi đi vào cơ thể, các độc tố bị enzyme vô hiệu hóa, trở thành chất ít độc hơn và đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, lối sống không lành mạnh như ăn nhiều thịt, thực phẩm thiếu an toàn, hút thuốc lá, uống rượu bia, nước ngọt… khiến enzyme suy yếu, bệnh tật và lão hóa sớm ghé thăm cơ thể.

Trong khi những yếu tố bảo vệ ngày càng suy giảm, lượng độc tố vào cơ thể lại không ngừng tăng lên. Trung bình, mỗi ngày cơ thể tiếp xúc khoảng 1.000 chất hóa học từ môi trường, thực phẩm...

Mỗi giây, một tế bào phải chống đỡ 35.000 gốc tự do tấn công từ bên trong. Gốc tự do sinh ra do các yếu tố vật lý và hóa học như nhiễm khói thuốc lá, tia UV ánh nắng mặt trời, hóa chất độc hại trong thức ăn, nước uống, không khí và căng thẳng, stress tâm lý. Chúng bao phủ lên bề mặt màng tế bào, oxy hóa và phá vỡ cấu trúc màng và nguồn cung cấp năng lượng, làm thất thoát các chất dinh dưỡng và suy yếu chức năng tế bào. Hệ quả là tế bào thiếu oxy, chết hoặc đột biến gen, gây ra ung bướu, lão hóa.

Để cơ thể khỏe mạnh về sau, bạn nên lắng nghe cơ thể và thải độc từ tuổi 30. Dành thời gian chăm sóc bản thân, tập luyện tích cực, xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học... giúp giảm thiểu các yếu tố tấn công từ bên ngoài.

Sau tuổi 30, bạn nên cân nhắc áp dụng các phương pháp thải độc cơ thể đã được khoa học chứng minh. Ví dụ như phương pháp thải độc kép được nghiên cứu bởi Giáo sư Paul Talalay, Đại học Y Johns Hopkins (Mỹ) được áp dụng nhiều nước trên thế giới.

Phương pháp thải độc kép giúp tăng cường thải độc tại gan và cả tế bào, giúp cải thiện khả năng đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể lên nhiều lần. Nếu áp dụng đúng và đủ liệu trình sẽ giúp cơ thể nhẹ nhõm, sảng khoái và lấy lại năng lượng; da dẻ sáng mịn; ngăn ngừa lão hóa, bệnh tật, nhất là ung bướu.

