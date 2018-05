Mắc bệnh sodoku vì bị chuột cắn

Anh Mạnh phải điều trị năm ngày tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Trước đó anh bị chuột cắn vào ngón chân, chỉ rớm máu. Một tuần sau ngón chân bị chuột cắn sưng đỏ, sốt, người lúc nóng lúc lạnh run, nghĩ do sốt virus, anh tự mua thuốc về uống nhưng hai ngày không thấy giảm. Đi khám, bác sĩ chỉ định anh nhập viện vì mắc bệnh sodoku do chuột cắn.

Chuột là trung gian truyền nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh sodoku. Ảnh: Wikihow.

Sốt do chuột cắn, gọi là bệnh sodoku, được biết đến từ lâu, nguyên nhân do một loại xoắn khuẩn có tên là Spirillum minus. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, khi nhiễm bệnh, chỗ bị chuột cắn sẽ sưng đỏ, người bệnh sốt, sưng hạch… Nếu không được chẩn đoán đúng, điều trị kịp thời hạch càng sưng to, có thể nôn, buồn nôn, đau khớp, nặng thì dẫn đến viêm khớp, viêm màng não, tình trạng sốt có thể kéo dài vài tháng. Tỷ lệ tử vong khoảng 5-10%.

Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 10-20 bệnh nhân mắc sodoku do chuột cắn. Khởi đầu vết cắn đơn giản nên nhiều người bệnh không để ý. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì chữa bệnh rất đơn giản, chỉ cần sử dụng kháng sinh thông thường, kháng sinh mạnh không có tác dụng. Tuy nhiên nếu phát hiện muộn, quá trình điều trị hết sức phức tạp. Việc chẩn đoán bệnh phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ.

Thời kỳ ủ bệnh thường từ năm ngày đến bốn tuần. Bệnh khởi phát đột ngột với biểu hiện sốt cao, ớn lạnh, sốt thành từng cơn, sốt không có tính chu kỳ, xen kẽ là thời kỳ không sốt, có thể nổi xuất huyết. Ở chỗ bị cắn, các tổn thương ngoài da có thể tự khỏi, nhưng bên trong bị hoại tử và có phản ứng của hạch khu vực. Bệnh nhân có các biểu hiện đau cơ, đau khớp và thường diễn biến dẫn tới viêm khớp. Nặng hơn, bệnh nhân bị đau đầu, ảo giác, mê sảng dẫn đến hôn mê.

Phần lớn bệnh nhân biểu hiện bệnh ở mức độ nhẹ và đáp ứng tốt với thuốc kháng sinh thông thường. Bệnh biến chứng nặng nếu không được điều trị, gồm viêm màng não, nhồi máu cơ tim, viêm gan, viêm màng phổi, viêm mào tinh hoàn, thiếu máu.

Các chuyên gia khuyến cáo, chuột là trung gian truyền rất nhiều loại bệnh, nên tránh bị chuột cắn. Khi bắt chuột thì không dùng tay không mà phải đeo găng dày. Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tránh để đồ đạc ẩm thấp, bừa bãi làm nơi chuột trú ngụ, sinh sản. Khi ngủ nên chèn màn chặt kín bốn góc giường ngăn chuột chui vào cắn. Nếu không may bị chuột cắn thì nên rửa sạch vết thương bằng nước muối, thuốc sát trùng, nước xà phòng, sau đó đến bệnh viện để được khám và tư vấn kịp thời.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Phương Trang