Mái tóc dày, óng mượt giúp phụ nữ quyến rũ hơn

Ngăn rụng tóc hiệu quả: Lời khuyên từ chuyên gia

Theo kết quả khảo sát được công bố trên tạp chí Glamour, 82% đàn ông tiết lộ mái tóc đẹp, dày, óng mượt là yếu tố then chốt tạo nên sức hút tổng thể của người phụ nữ, khiến nam giới bị hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, có đến 60% quý ông thích hẹn hò với phụ nữ có mái tóc đẹp hơn những cô nàng có vòng một đầy đặn. Những con số này cho thấy, mái tóc đẹp của người phụ nữ sẽ có nhiều “quyền lực” hơn trong việc chinh phục và gìn giữ người đàn ông mà họ thích.

Diễn viên Kim Tae Hee quyến rũ với mái tóc dày, óng mượt và tạo được nhiều kiểu tóc giúp vẻ ngoài phong cách và tươi trẻ.

Tuy nhiên, nỗ lực giải cứu mái tóc, khôi phục lại sự quyến rũ không phải lúc nào cũng thành công bởi phần lớn phái đẹp chưa hiểu được gốc rễ của vấn đề rụng tóc. Mỗi sợi tóc rụng cũng đồng nghĩa với việc sự quyến rũ cứ thế giảm dần. Hiểu được điều này, nhiều phụ nữ đã ra sức chăm sóc cho mái tóc của mình bằng các phương pháp từ truyền thống đến hiện đại.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân chính gây rụng tóc ở nữ giới là do “sự suy giảm hoạt động của kênh Potassium trong nang tóc”.

Để mái tóc phụ nữ không còn bị rụng và giảm sự quyến rũ, các nhà khoa học đã đi đầu trong "hành trình" giải cứu mái tóc, hồi sinh sức hấp dẫn của chị em. Năm 2001, sau hàng loạt thử nghiệm và kết quả lâm sàng, một nhóm các nhà khoa học tại trường Đại học Oxford, Anh đã công bố nguyên nhân chính gây rụng tóc ở nữ giới là do sự suy giảm hoạt động của kênh Potassium trong nang tóc. Điều này sẽ làm nang tóc không hấp thu được dưỡng chất, khiến tóc yếu và rụng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Liên, chuyên khoa 2, Da Liễu TP HCM cho biết: "Rụng tóc nữ giới có thể do căng thẳng, do rối loạn dinh dưỡng khi muốn giảm cân nhanh, thiếu chất đạm, thiếu sắt, thừa vitamin A… Tuy nhiên, cơ chế chung do suy giảm hoạt động của kênh Potassium, làm nang tóc không hấp thu được dưỡng chất. Do đó, chị em nên dùng các phương pháp ngăn rụng tóc chuyên biệt cho nữ, giúp phục hồi hoạt động của kênh Potassium".

Rễ cây ngưu bàng giúp ngăn rụng tóc hiệu quả cho nữ giới.

Bên cạnh đó, chị em nên có chế độ sinh hoạt và ăn uống hợp lý, bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin B6, B7 như trứng, cá hồi, thịt gà, quả bơ, các loại hạt… hoặc đun sôi rễ cây ngưu bàng, gội đầu một đến hai lần trong một tuần. Rễ ngưu bàng có chứa tinh dầu, các khoáng chất vi lượng như kali, magiê… kèm kháng sinh tự nhiên giúp ngăn rụng tóc. Ngoài ra, chị em nên hạn chế làm tóc quá đà và bảo vệ tóc cẩn thận khi ra ngoài trời nắng nóng, khói bụi và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày sẽ có tác động tốt đến tóc và da đầu.

Diệp Trương