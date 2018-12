Mang khối u nặng 35 kg tưởng là 'bụng bia'

Hector Hernandez 47 tuổi, không biết vì sao bụng mình ngày càng to. "Tôi nghĩ do tăng cân, bởi trước giờ tôi luôn to con", người đàn ông chia sẻ. Một năm rưỡi trôi qua, Hernandez mới biết thực chất anh đang mang một khối u khổng lồ.

Theo NewYork Times, Hernandez cho biết ai cũng nhìn anh chằm chằm vì cái bụng to. Một số người còn tưởng Hernandez nghiện bia rượu và khuyên anh không nên uống đồ chứa cồn nữa.

Hernandez thực ra không ăn nhiều hay lạm dụng rượu bia. Vì muốn cải thiện bề ngoài, anh còn thử ăn chay nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Theo thời gian, bụng Hernandez tiếp tục lớn lên như một quả bóng, không thể gập người để buộc dây giày. Trong khi đó các bộ phận khác trên cơ thể Hernandez lại có xu hướng teo đi.

Bụng của Hernandez to như một trái bóng. Ảnh: NVCC.

Năm 2016, Hernandez đi khám, bác sĩ kết luận: "Mọi người tăng cân theo các cách khác nhau". Không hài lòng, nam bệnh nhân tìm đến William Tseng, bác sĩ giải phẫu chuyên khoa ung bướu thuộc Đại học Nam California. Bác sĩ phát hiện anh mắc u mỡ ác tính, một loại ung thư hiếm gặp phát sinh từ các tế bào mỡ mô mềm sau đó hình thành khối u lớn ở bụng.

"Tôi thực sự bàng hoàng", Hernandez nói. Ngoài bụng to, anh còn bị huyết áp cao và thường xuyên khó thở, táo bón, ợ nóng, đều là triệu chứng của u mỡ ác tính.

Bác sĩ Tseng đã mất 6 giờ phẫu thuật bóc tách khối u nặng 35 kg cho Hernendez. "Đây là khối u lớn nhất tôi từng gặp", bác sĩ nhận xét. Thông thường, các khối u mỡ ác tính nặng 9-13 kg.

Hernandez sau phẫu thuật cắt u. Ảnh: NVCC.

Ung thư đã di căn đến các bộ phận khác trong cơ thể Hernandez, đội ngũ y tế phải cắt đi một bên thận của bệnh nhân.

Hiện Hernandez đã xuất viện. Các triệu chứng khó chịu đã biến mất, sức khỏe anh hồi phục khoảng 90%. Khả năng bệnh tái phát là rất cao nên Hernandez cần kiểm tra bốn tháng một lần.

Thu Thảo