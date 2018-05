Mang thai ở tuổi 12 tổn hại đến sức khỏe như thế nào

Mang thai 17 tháng chưa sinh con / Bà bầu ăn gì để 'mẹ tròn con vuông'

Theo giới chuyên môn, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu của trẻ vị thành niên hiện nay ngày càng sớm. Các em gái 12-13 tuổi mang thai không còn hiếm, cá biệt có em mới 11 tuổi. Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động (Thái Hà, Hà Nội) cho biết, mang thai sớm chỉ trường hợp phụ nữ mang thai trước 18 tuổi. Những bà mẹ bất đắc dĩ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn về cả thể chất lẫn tinh thần.

Nhiều trường hợp trẻ ở tuổi vị thành niên mang thai 6-7 tháng gia đình mới biết, có học sinh còn đẻ rơi giữa lớp. Mới đây, một bé gái nghi bị bắt cóc từ Việt Nam 12 tuổi được phát hiện mang bầu với "chồng" Trung Quốc.

Theo thống kê của Trung tâm Tư vấn sức sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), cứ 2 bà bầu đến bệnh viện thì có một người phá thai. Đặc biệt tình trạng nạo phá thai ở trẻ vị thanh niên đáng báo động. Nhiều em ở độ tuổi 13-18 khi đến bác sĩ khám thì đã có thai lớn trên 12 tuần tuổi, khiến việc xử lý thai gây nguy hiểm cho tính mạng người mẹ.

Bé gái Việt 12 tuổi mang thai với người đàn ông Trung Quốc. Ảnh: Asiawire.

Dưới đây là những hậu quả của việc mang thai sớm ở lứa tuổi vị thành niên:

- Thể chất chưa phát triển hoàn thiện nên mang thai ở tuổi vị thành niên dễ dẫn đến các biến chứng do thai nghén như sẩy thai, đẻ non, nhiễm độc thai nghén, làm tăng nguy cơ tử vong mẹ... nếu không được chăm sóc y tế và quan tâm đúng đắn.

- Phát hiện mang bầu khi đã quá muộn hoặc biết mang thai nhưng không thông báo sớm với người thân, các cô gái thường bỏ lỡ mất 3 tháng đầu tiên của thai kỳ là khoảng thời gian cần được thăm khám và quan tâm đặc biệt.

- Làm mẹ quá trẻ, cơ thể chưa phát triển đầy đủ dẫn đến thiếu máu, thiếu chất. Thai kém phát triển dễ bị chết lưu hoặc trẻ sinh ra thiếu cân, suy dinh dưỡng, mắc nhiều bệnh tật...

- Khung chậu trẻ vị thành niên chưa phát triển đầy đủ nên quá trình sinh đẻ gặp nhiều khó khăn, phần lớn phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật.

- Tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong của trẻ sơ sinh ở người mẹ nhỏ tuổi cao hơn nhiều so với các bà mẹ tuổi trưởng thành. Do các em không dùng các biện pháp an toàn, nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất dễ xảy ra, thậm chí có thể ảnh hưởng sang con. Trẻ vị thành niên quan hệ sớm dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có cả HIV/AIDS.

- Việc làm mẹ khi còn ít tuổi khiến các cô gái vị thành niên không đủ trưởng thành để nuôi dạy con, ảnh hưởng tới quá trình phát triển của đứa trẻ.

- Làm mẹ sớm, các cô gái trẻ dễ gặp căng thẳng, khủng hoảng tâm lý, tổn thương tình cảm và thiếu điều kiện tốt trong cuộc sống. Nếu không có sự hỗ trợ và hướng dẫn từ người thân, các cô gái trẻ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm.

Nhiều em gái tuổi vị thành niên chưa ý thức được sự nguy hiểm của việc quan hệ tình dục và mang thai khi còn quá trẻ nên để lại nhiều hậu quả đáng tiếc.

Thu Hiền