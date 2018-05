Mang tiếng ngoại tình vì hiểu nhầm cách tính tuổi thai

Cô gái bày tỏ băn khoăn, e rằng bác sĩ tính sai tuổi thai bởi trước khi cưới hai vợ chồng chưa hề quan hệ với nhau. "Sợ chồng nghi ngờ em không chung thủy nên có con với người khác trước khi cưới", cô vợ lo lắng.

Trường hợp khác, người chồng đưa vợ đến khám thai tại TP HCM. Khi bác sĩ thông báo kết quả thai được 7 tuần, anh tỏ rõ thái độ nghi ngờ, nhất quyết bảo bác sĩ kiểm tra lại vì "đi làm xa suốt mấy tháng liền, mới về với vợ được 5 tuần".

Không ít thai phụ trầm cảm, chịu tiếng oan ngoại tình, bị gia đình chồng nghi ngờ vì chưa hiểu biết về cách tính tuổi thai nhi.

Ảnh: medical.

Bác sĩ Lê Tiểu My, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức cho biết việc "cưới 4 tuần - thai 6 tuần" là bình thường, chứng tỏ vợ chồng may mắn chọn ngày cưới và quan hệ quanh thời điểm rụng trứng. Theo cách tính ngày dự sinh dựa vào ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng, tuổi thai được tính bắt đầu từ trước khi thụ thai, do căn cứ thời điểm rụng trứng thường lệch khoảng 14 ngày so ngày có kinh nguyệt.

Theo bác sĩ My, ngày dự sinh là ngày ước đoán thai nhi được khoảng 40 tuần tuổi. Tuy nhiên không nhất định đó là ngày bé chào đời, mà chỉ mang tính tương đối. Chỉ khoảng 1/20 bà mẹ sinh đúng ngày dự sinh thôi, còn lại có thể sớm hơn hay trễ hơn trong vòng 1-2 tuần.

Mỗi em bé chỉ có một ngày dự sinh. Nếu khám nhiều nơi, nhiều lần, bác sĩ cho ngày dự sinh khác nhau, thai phụ nên tìm một nơi khám thai đáng tin cậy để kiểm tra lại, chọn một ngày dự sinh nhất định dựa trên các kết quả, thường nhờ siêu âm.

Y bác sĩ sản khoa có câu tính ngày dự sinh là “ngày cộng 7, tháng trừ 3, năm cộng 1”, tức ngày bắt đầu có kinh lần cuối cộng thêm 7 ngày, tháng trừ lại 3. Không ai có thể biết chính xác ngày rụng trứng, thời điểm thụ thai, chỉ có ngày cuối kinh nguyệt là thông tin chính xác nên y học chọn ngày này làm căn cứ tính thời điểm thai nhi chào đời. Cách này áp dụng cho những phụ nữ có chu kỳ kinh đều 28 ngày, nhớ đúng ngày bắt đầu của kỳ kinh cuối; không áp dụng cho người có chu kỳ kinh không đều, quên ngày ra kinh.

Một cách tính ngày dự sinh nữa là dựa vào siêu âm 3 tháng đầu thai kỳ. Bác sĩ siêu âm đo đạc em bé, ước đoán hiện tại bao nhiêu tuần thai và tính ngày tròn 40 tuần làm ngày dự sinh. Đối với thai sau hỗ trợ sinh sản, việc tính tuổi thai sẽ dựa vào ngày chọc hút trứng, ngày chuyển phôi hay ngày bơm tinh trùng. Hiện nay có rất nhiều phần mềm, ứng dụng giúp tính ngày dự sinh một cách thuận tiện. Chỉ cần nhập ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng, hoặc tuổi thai và ngày siêu âm sẽ biết được ngày dự sinh, tuổi thai hiện tại.

Bác sĩ My khuyến cáo thai phụ cần nhớ ngày dự sinh chính xác vì bác sĩ sẽ dựa vào đó tính tuổi thai em bé một cách nhanh chóng, dễ dàng, góp phần theo dõi, chẩn đoán và chăm sóc bé tốt hơn. Tuy nhiên không có gì là tuyệt đối, khái niệm ngày dự sinh chỉ giúp bác sĩ ước đoán tuổi thai, theo dõi sự phát triển của thai để can thiệp đúng lúc và cần thiết. Khám thai sớm, tính tuổi thai chính xác từ đầu thai kỳ là cực kỳ quan trọng.

Mỹ Lê