Mất ngủ có nguy cơ gây trầm cảm

Thực phẩm chức năng Tuệ Đức An Giấc Nữ - dành riêng cho phụ nữ stress và mất ngủ. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ thảo dược thiên nhiên tại Việt Nam và được sản xuất theo quy trình an toàn, không gây phụ thuộc vào sản phẩm. Có thể sử dụng lâu dài, tốt cho sức khỏe.

Thực phẩm chức năng Tuệ Đức An Giấc Nữ giúp phụ nữ:

- Dễ ngủ, tạo giấc ngủ sâu tự nhiên, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu sau khi ngủ.

- Trấn tĩnh, an thần, giảm stress.

- Khai uất, bình can, điều hòa kinh nguyệt.

Tuệ Đức An Giấc Nữ - An Giấc, Bình Tâm

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1800.6658