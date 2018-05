Mắt nhòe vì sử dụng máy tính nhiều

Dùng thuốc tránh thai lâu có thể mắc bệnh mắt / Bị bệnh mắt dai dẳng 14 năm nay

Bây giờ tôi có triệu chứng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu (trong phòng học, trong nhà dù trời sáng, hoặc ban đêm dưới ánh đèn đường), thì mắt nhìn xa cứ lòe lòe giống tình trạng quáng gà.

Trong điều kiện ánh sáng bình thường, như ngoài đường trời sáng thì nhìn rất rõ, ít khi bị nhòe. Đi đo mắt thì bác sĩ chẩn đoán giảm điều tiết, đo thị lực 9/10, 10/10. Xin bác sĩ lời khuyên cách bổ sung chất dinh dưỡng và thuốc nhỏ mắt trong trường hợp của tôi. (Trung)

Trả lời:

Chào bạn,

Vấn đề của bạn cũng giống như than phiền của rất nhiều người làm việc trong lĩnh vực phần mềm, IT. Có những lý do khả dĩ sau đây giải thích cho sự khó chịu của bạn:

- Làm việc với máy tính trên 5 giờ mỗi ngày sẽ gây nhiều rắc rối cho người sử dụng như khô mắt, mỏi mắt, tăng số cận thị...

- Chiếu sáng không tốt cũng là vấn đề, đừng dùng ánh sáng của màn hình kiêm luôn nguồn sáng chính, nên có một đèn chiếu sáng từ phía bên hoặc phía sau nữa, ánh sáng kém không thể tốt cho mắt của bạn.

Bạn có thể dùng lâu dài thuốc nhỏ mắt Computer eye hoặc Mindrop, uống một đợt 2 tháng thuốc bổ mắt tổng hợp như Vicacom, Selazn, Ocuvite. Nhớ làm việc với máy tính điều độ, ngủ một ngày nhiều hơn 6 giờ.

Chúc bạn có một đôi mắt sáng khỏe mạnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Cương

Bệnh viện mắt Trung Ương