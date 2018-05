Mất tay chân vì vi khuẩn ăn thịt người

Phát hiện ca rò mạch máu thế giới hiếm gặp / Cứu bé 10 tháng bị biến chứng sởi nhanh hiếm gặp

Anh Alex Lewis (34 tuổi) phải cắt bỏ các chi sau khi bàn chân, các đầu ngón tay, cánh tay, mũi, môi và một phần tai chuyển sang màu đen. Loại vi khuẩn chết người khiến anh suy đa tạng và rơi vào trạng thái hôn mê trong suốt một tuần.

Hoại tử vì vi khuẩn ăn thịt khiến anh Lewis mất đi đôi chân và cánh tay trái. Ảnh: news.com.au

Lewis nhớ lại câu chuyện xảy ra vào một đêm tháng 11 năm ngoái. Anh bị cảm lạnh và đi ngủ sớm khi thấy người không được khỏe. Lewis tỉnh giấc lúc 2h sáng và tiểu ra máu. Tình trạng trở nên tồi tệ khi da dẻ anh chuyển sang tím tái, tròng mắt giãn. Người nhà đã nhanh chóng chuyển anh tới Bệnh viện Royal County.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Lewis nhiễm phải khuẩn liên cầu nhóm A – một loại vi khuẩn bình thường vô hại mà cơ thể có thể lọc bỏ được. Nhưng không may, trong trường hợp của anh, vi khuẩn xâm nhập lại dẫn tới nhiễm trùng hoại tử và hội chứng sốc nhiễm độc. Cơ hội sống sót của Lewis vô cùng mong manh.

Vợ anh, cô Townsend kể lại: “Mọi hy vọng dường như bị dập tắt khi anh ấy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt và các bác sĩ khuyên tôi nên nói lời từ biệt. Họ bảo rằng anh ấy chỉ có 3% cơ hội sống sót. Nếu qua được đêm nay thì may ra mới có hy vọng, nhưng điều đó là rất khó. Thật không tin nổi, chỉ vài giờ trước, anh ấy còn ở nhà cùng tôi và bé Sam, vậy mà giờ đây lại đang chông chênh giữa sự sống và cái chết”.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy đến, Lewis qua khỏi buổi tối định mệnh hôm ấy, nhưng chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cắt bỏ các chi để bảo toàn tính mạng. Cuối năm 2013 đầu 2014, anh trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn để cắt bỏ 2 chân cùng cánh tay trái và thay da chết trên tay phải bị hoại tử bằng da ở lưng.

Lewis giữ được cánh tay phải nhưng hiện vẫn chưa có lại cảm giác. Bác sĩ hy vọng, các cơ và gân tay sẽ hồi phục dần theo thời gian. Anh cũng sẽ được đưa tới đơn vị chăm sóc chuyên biệt để lắp chi nhân tạo và tập phục hồi chức năng sau điều trị.

Mặc dù trải qua nhiều biến cố lớn chỉ trong một thời gian ngắn nhưng anh Lewis vẫn đầy lạc quan. “Sự thật rằng mình vẫn còn một cánh tay thật tuyệt vời. Tất cả những người tàn tật vì chiến tranh hay bệnh tật mà tôi đã gặp sẽ đánh đổi tất cả để được như tôi bây giờ. Tôi thật sự biết ơn các bác sĩ đã giữ lại bàn tay cho mình”, anh chia sẻ.

Người đàn ông mê golf vẫn không ngừng tin tưởng vào cuộc sống trong tương lai, anh cũng cho biết dự định tham gia cuộc thi golf dành cho người khuyết tật và rất hào hứng với ý tưởng này.

“Cuộc sống của tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại như xưa nhưng tôi thấy bản thân vô cùng may mắn. May mắn vì mình có thể sống đến hôm nay, vì có thêm một cơ hội tản bộ cùng con trai bé bỏng. Việc này có vẻ đơn giản nhưng với tôi lại như một phép màu”, ông bố trẻ tâm sự.

Liên cầu khuẩn nhóm A là vi khuẩn thường tìm thấy trong cổ họng và trên da. Đại đa số trường hợp nhiễm khuẩn biểu hiện ở thể nhẹ như viêm họng hay chốc lở. Tuy nhiên, cũng có trường hợp vi khuẩn đe dọa tính mạng nếu xâm nhập sâu vào máu, các cơ và phổi.

Vi khuẩn phát tán qua tiếp xúc trực tiếp với chất nhầy hoặc vết loét trên da người nhiễm bệnh. Nhiễm trùng do khuẩn liên cầu xảy ra khi số lượng vi khuẩn vượt quá sức đề kháng của cơ thể. Đây là bệnh nguy hiểm đến tính mạng, trong đó vi khuẩn xâm nhập vào máu, mô cơ, mô mỡ hay phổi. Nhiễm trùng nghiêm trọng do vi khuẩn này gây ra có tỷ lệ rất thấp. Tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng vi khuẩn ăn thịt khoảng 25%.

Lê Phương (Theo Onenewspage)