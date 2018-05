Máu dự trữ chỉ còn đủ điều trị một tuần

Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) cho biết, trước Tết nguyên đán lượng máu phục vụ điều trị lại khan hiếm. Dự báo dịp Tết năm nay mức độ khan hiếm máu điều trị có thể còn trầm trọng hơn trên cả nước. Lượng máu dự trữ trong kho của Viện, nơi cung cấp và điều phối máu cho các bệnh viện 15 tỉnh thành phía Bắc chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong khoảng 5-7 ngày. Trong khi đó, khả năng thu gom máu từ nguồn hiến máu tình nguyện thời điểm này hết sức khó khăn.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Hầu hết các tỉnh thành từ nay đến Tết không có lịch hiến máu tình nguyện nào. Theo tiến sĩ Trí, một phần do chỉ tiêu hiến máu năm 2015 các tỉnh đều đã hoàn thành, kế hoạch năm 2016 vẫn đang chờ phê duyệt. Phần khác do cuối năm khá nhiều sự kiện lớn nên ảnh hưởng đến công tác vận động, tổ chức phong trào hiến máu. Ngoài ra lượng sinh viên tham gia hiến máu cũng giảm do thi học kỳ hoặc chuẩn bị về quê đón Tết.

Thống kê của Viện, năm 2015 cả nước tiếp nhận 1,2 triệu đơn vị máu từ nguồn hiến máu tình nguyện, đạt 1,3% dân số. Trong khi đó Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, muốn đảm bảo an toàn nguồn máu điều trị thì mỗi quốc gia phải đạt tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tối thiểu 2% trở lên.

“Với tỷ lệ như hiện tại, tình trạng khan hiếm, thiếu máu điều trị ở một số thời điểm nhất định trong năm của Việt Nam sẽ vẫn còn tiếp diễn trong nhiều năm tới”, tiến sĩ Trí nói.

Nhằm chuẩn bị máu điều trị trong dịp Tết, ngày hội hiến máu Chủ nhật đỏ 2016 sẽ diễn ra ở 22 tỉnh thành trên cả nước. Ngày hội chính của Chủ Nhật đỏ tại Hà Nội tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào sáng 17/1.

Ngày Chủ Nhật đỏ đã được tổ chức ba đợt ở TP HCM trong các ngày 27/12/2015; 3/1 và 9/1 thu được 2.700 đơn vị máu. Từ nay đến ngày 28/1 hàng chục tỉnh thành phố đồng loạt tổ chức. Dự kiến đợt này sẽ thu được 18.000-22.000 đơn vị máu phục vụ điều trị.

