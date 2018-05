Máy giúp người già leo cầu thang an toàn

Máy giúp người già lên xuống cầu thang an toàn gây sốt trên mạng

Người xem video bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi theo dõi quá trình di chuyển lên cầu thang của bà cụ trên một thiết bị "thang máy" tự chế. Nick name Sunny cho rằng đây có thể là giải pháp di chuyển an toàn phổ biến trong tương lai giúp đảm bảo an toàn cho các cụ già khi lên xuống cầu thang trong nhà.

"Các quốc gia cần quan tâm hơn đến vấn đề này. Đặc biệt là những nước có tỷ lệ dân số già ở mức cao nên nghiên cứu nhiều thiết bị giúp người lớn tuổi di chuyển an toàn", thành viên này bình luận.