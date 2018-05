Mày râu chuốc họa vì lạm dụng 'thần dược'

Do tình trạng khá phức tạp, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Cấp cứu để xử lý nhưng sau đó đã bỏ về.

Theo các bác sĩ, những trường hợp nam giới rơi vào cảnh ngộ như trên ngày càng gặp nhiều. Đa phần đều do lạm dụng các loại thuốc, chất kích thích giúp cương dương.

Trên thị trường nước ta hiện có 3 dòng sản phẩm thuốc cương dương được bày bán phổ biến gồm: viagra (Mỹ), cialis (Canada) và levitra (Đức). Đây là các thuốc ức chế PDE-5 gây giãn mạch, giúp cho nam giới đạt được sự cương cứng. Theo quy định, đây là những loại thuốc bắt buộc phải bán theo đơn của bác sĩ.

Giáo sư Trần Quán Anh đang đọc kết quả và tư vấn cho một bệnh nhân chữa bệnh nam khoa. Ảnh: Minh Thùy.

Giáo sư Đỗ Trọng Hiếu, Phòng khám Nam khoa, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (Hà Nội) cho biết, các loại thuốc này được chỉ định dành cho nam giới bị rối loạn cương dương. Tuy nhiên, rất nhiều người không có bệnh, nhưng vì muốn được "sung mãn" nên vẫn tự ý đi mua về sử dụng, hậu quả là rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

"Nhiều người không biết rằng, các loại thuốc này trước đây là thuốc hạ huyết áp, được biến đổi một gốc thành thuốc dành cho những người yếu sinh lý. Vì thế những bệnh nhân huyết áp, tim mạch... sử dụng rất nguy hiểm, thậm chí tử vong ngay sau khi uống thuốc", giáo sư Hiếu khuyến cáo.

Bên cạnh đó, chứng cương cứng kéo dài (liên tục trên 4 giờ) cũng là tai biến nguy hiểm, nếu không giải quyết kịp thời thì thể hang sẽ bị xơ hóa. Trong tình huống đó, bệnh nhân nên đến ngay cơ sở chuyên khoa tiết niệu để chữa trị. Dưới 24 giờ thì chọc hút máu sẽ cho kết quả tốt, từ 24-36 giờ thì chọc hút dễ thất bại, nếu quá 36 giờ chỉ còn cách phẫu thuật.

Đặc biệt, từ năm 2007, Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ đã khuyến cáo, nam giới sử dụng 3 loại thuốc điều trị rối loạn cương dương là viagra, vialis và levitra có thể bị tăng nguy cơ điếc đột ngột. Cơ quan này đã yêu cầu nhà sản xuất bổ sung thêm thông tin trên nhãn các loại thuốc nói trên để “nhấn mạnh hơn nguy cơ gây điếc đột ngột” của các sản phẩm này.

Theo giáo sư Hiếu, nước ta chưa có nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên các bác sĩ cũng gặp nhiều trường hợp đi khám vì có biểu hiện mắt tối đi hoặc bị ù tai sau một thời gian sử dụng các loại thuốc cương dương.

Nguyên nhân là do các thuốc này thuộc nhóm ức chế men PDE-5 (một chất gây co mạch dương vật) nhưng cũng tác dụng đến PDE3, PDE6... là các chất tác động lên vận mạch ở vùng tai, mắt và tim mạch. Tuỳ theo trạng thái sức khoẻ của từng người, nó có thể gây biến chứng ở mắt, tai... Hầu hết các bệnh nhân khi dùng các loại thuốc này đều có biểu hiện nóng rát toàn thân, đầy bụng, ngạt mũi...

Thực tế hiện nay không chỉ các loại thuốc cương dương được bày bán phổ biến mà nhiều sản phẩm giúp giúp "bổ thận tráng dương", "tăng cường sinh lý", "cải thiện chuyện ấy", "làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới"… cũng được quảng cáo tràn lan.

Những sản phẩm này về cơ bản đã nói được điều nam giới quan tâm. Đó là thiếu hụt hoóc môn nam testosterone, lối sống (rượu, thuốc lá...) hay mắc một số bệnh gây ra tình trạng này (bệnh lý tuyến tiền liệt, bệnh tiểu đường...). Thế nhưng, hiệu quả sử dụng như thế nào thì chỉ người dùng mới đánh giá được chứ không thể tin hoàn toàn vào quảng cáo, bác sĩ Đào Xuân Dũng, chuyên gia tình dục học cho biết.

Cũng theo ông, nam giới có tuổi thường suy giảm cả 3 khả năng gồm: ham muốn tình dục, khả năng cương, thời gian xuất tinh. Còn thông thường chỉ suy kém 1-2 khả năng, kể cả người trẻ. Mỗi kiểu suy kém có thuốc và phương pháp điều trị đặc hiệu.

Vì thế, cánh mày râu không nên tự làm "bác sĩ" cho mình hay không có bệnh mà vẫn dùng. Nếu bị suy giảm ham muốn, có thể do bệnh lý toàn thân hoặc do khác biệt về lối sống, sở thích, trình độ học vấn... Thuốc chỉ là một phần trong giải pháp điều trị. Kém cương dương đã có viagra và các hậu duệ của thuốc này, xuất tinh sớm cũng đã có thuốc và giải pháp riêng. Tất cả đều phải do bác sĩ chỉ định.

Còn với vấn đề suy giảm chức năng tình dục theo bác sĩ Dũng, không thể chỉ dựa vào thuốc bổ sung mà đôi bạn tình/vợ chồng còn cần biết giữ gìn tình yêu ngay từ khi còn trẻ, có lối sống lành mạnh để duy trì sức khoẻ và có hiểu biết về những tác dụng tích cực của tình dục.

Nam Phương

* Tên nhân vật đã được thay đổi.