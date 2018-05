MC Quang Minh bị hôn mê sâu sau những cơn đau bao tử

Suy thận vì uống quá nhiều trà đá / Phòng ngừa suy thận mạn

Được biết đến trong vai trò người dẫn chương trình với cái tên thân mật là MC Quang Minh hoặc Dế Minh, chàng trai sinh năm 1988 được người nhà đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cấp cứu tối 18/7 trong những cơn đau bao tử dữ dội. Hai ngày sau, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê cho đến nay.

MC Quang Minh với nụ cười tươi. Ảnh: Facebook Minh Lê.

Người nhà cho biết, gần đây Quang Minh tập tạ và thường sử dụng thuốc tăng cơ không rõ nguồn gốc. Nghi ngờ loại thuốc này là nguyên nhân khiến MC lâm trọng bệnh, gia đình mang lọ thuốc mà chàng trai đang dùng đến cho bác sĩ kiểm tra thành phần.

Em gái Quang Minh cho biết, trước đó sức khỏe anh trai mình vẫn bình thường. Cách đây vài tháng, Minh khám sức khỏe định kỳ, kết quả cũng không cho thấy bệnh tật.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Phó Khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực Chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn tri giác, hôn mê sâu, viêm gan B cấp, suy gan nặng dẫn tới rối loạn đông máu, tổn thương thận cấp. Đây là thể viêm gan tối cấp, tỷ lệ tử vong cao. "Lý do đưa tới bệnh nặng thì chưa xác định được, có thể do nhiều nguyên nhân thúc đẩy như cơ địa, yếu tố miễn dịch của mỗi người, do uống rượu bia…", bác sĩ Phong giải thích. Bác sĩ điều trị cũng cho biết khó xác định nguyên nhân bệnh của Quang Minh có liên quan đến việc dùng thuốc tăng cơ.

Hiện bệnh nhân được điều trị thở máy, lọc máu, kháng sinh. Bệnh nhân vẫn còn hôn mê sâu, tình trạng huyết động ổn định hơn, tình trạng rối loạn đông máu ổn định hơn nhưng vẫn còn rất nguy kịch, tiên lượng xấu, theo bác sĩ điều trị.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, các loại thuốc, thực phẩm chức năng làm tăng cơ bắp thường có thành phần chủ yếu là đạm, protein, vitamin, khoáng chất, đôi khi có thêm một số yếu tố tăng trưởng có tác dụng kích thích sự phát triển của cơ bắp và giảm mỡ. Nam giới uống sản phẩm này kết hợp với việc tập luyện thể hình sẽ có được cơ thể săn chắc, cơ bắp "6 múi", giảm cân, giảm mỡ...



Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều thuốc, thực phẩm tăng cơ bán theo con đường "tiểu ngạch", hàng xách tay, giá rẻ, không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường. Được quảng cáo "tác dụng thần kỳ, làm tăng cơ bắp an toàn, tự nhiên, tăng sinh lực phái mạnh", thế nhưng khó biết được thực hư chất lượng và thành phần sản phẩm. Thực tế, các loại thuốc "trôi nổi" này có thể được nhà sản xuất cho thêm một số thành phần phụ gia nhằm tăng tác dụng nên người uống có thể thấy hiệu quả ngay tức thì, song về lâu dài lại có hại cho sức khỏe, gây dị ứng, thậm chí ngộ độc nặng ở những người có cơ địa nhạy cảm.

An Nguyên