Mẹ bé Hải An đăng ký hiến toàn bộ nội tạng sau khi qua đời

Lời hứa cùng con đi đăng ký hiến mô tạng không kịp thực hiện trước khi bé qua đời, đến giờ trong lòng người mẹ 33 tuổi vẫn đầy ngổn ngang, nuối tiếc. Chị Dương tâm sự, ngày Hải An còn sống, hai mẹ con đã có bao nhiêu là dự định, trong đó có kế hoạch đi đăng ký hiến tạng.

Ngày 26/2, khi An mất được 4 ngày, chị Dương một mình đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Việt Đức để làm thủ tục đăng ký hiến tạng. Dù hơi muộn so với con, chị vẫn muốn đăng ký phần vì giữ lời hứa với con, phần vì đây cũng là nguyện vọng ấp ủ bấy lâu nay mà chưa thực hiện. Chị đăng ký hiến toàn bộ mô, tạng sau khi mất như tim, gan, phổi, giác mạc...

Cầm tấm thẻ ghi nhận hiến tạng trên tay, chị Dương đi đến những nơi bé An từng đến, từ trường học, công viên, quán bánh mì... cho đến tối muộn. Trở về nhà, đứng trước di ảnh của con, chị Dương khoe tấm thẻ ghi nhận hiến tạng. "Dù hơi muộn, nhưng mẹ cũng thực hiện xong dự định của hai mẹ con mình rồi", chị Dương thì thầm với con.

Mẹ Hải An chia sẻ muốn sau này qua đời sẽ hiến tặng xác cho Đại học Y Hà Nội; nội tạng thì trao tặng cho những bệnh nhân trong danh sách chờ cấy nội tạng. Riêng đôi mắt, chị xin tặng cho chị gái mình. "Mỗi bộ phận trên cơ thể chúng ta đều có ích dù sống hay chết", chị Dương nói.

Mẹ con bé Hải An những ngày hạnh phúc. Ảnh gia đình cung cấp.

Nửa tháng trôi qua kể từ khi bé Hải An qua đời, chị Dương đã nhận được rất nhiều lời động viên, cảm phục từ mọi người. Chị từ chối khi được khen là người mẹ dũng cảm và nói rằng: "Tôi không dũng cảm đâu, tôi chỉ thực hiện di nguyện của con".

Nghĩa cử hiến tạng của Hải An đã thực sự làm lay động trái tim của nhiều người. Mấy ngày qua, Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia có rất đông người đến đăng ký hiến tạng trong khi bình thường chỉ tối đa một, hai người. Biết tin, chị Dương cũng phần nào vơi bớt nỗi đau mất con. "An đã giúp nhiều người thay đổi suy nghĩ. Tôi tự hào về An", người mẹ nói.

Từ khi An mất, điện thoại của chị Dương reo liên tục. Ngoài người thân, bạn bè gọi hỏi thăm, chị Dương còn nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người mẹ có hoàn cảnh tương tự, có con đang chống chọi với ung thư. Là người mẹ đã trải qua những ngày tháng cơ cực cùng con, trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, đau khổ, háo hức rồi tuyệt vọng, chị Dương thấu hiểu được nỗi lòng của những người mẹ ấy. Vốn là bác sĩ đa khoa, chị Dương hiểu được tầm hiểm nguy của căn bệnh ung thư. Chị không ngại san sẻ những kiến thức, kinh nghiệm mình tích lũy được khi cùng con chiến đấu với ung thư mấy tháng trời, mong mẹ con họ sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả.

Song, chị Dương cho biết cũng nhận không ít lời chỉ trích về việc hiến giác mạc của con gái. "Sao chị lại cho đi ánh sáng của An vậy chị. Về bên kia Hải An biết đường nào mà đi", tin nhắn từ một người lạ khiến chị Dương buồn lòng vô cùng. Trả lời người ấy, chị Dương nhắn lại vỏn vẹn: "Tâm Hải An rất sáng".

"Quyết định của chị thật quá đáng với con bé", hay "Chị tắt ảnh đại diện của con bé đi, chị không xứng đáng", "Thành người nổi tiếng có vui không?"... là những lời nhắn khiến chị tổn thương. Chị biết, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau nhưng chị chỉ nghĩ đơn giản rằng "cho đi là còn mãi".

Bé Hải An qua đời vì bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa - một căn bệnh hiếm gặp ở trẻ em. Mẹ bé và gia đình hiến tặng giác mạc của bé để mang lại ánh sáng cho những người khác. Hai người đã được ghép giác mạc của bé Hải An là một cụ bà 73 tuổi và một bệnh nhân nam 42 tuổi. Hiện cả hai đều tiến triển tốt về khả năng nhìn.

