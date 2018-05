Mẹ con sản phụ tử vong do tắc mạch ối

Chiều 25/4, bác sĩ Bạch Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết Công an tỉnh Gia Lai vừa công bố kết quả giám định pháp y về nguyên nhân gây tử vong của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Bình. Theo đó, mẹ con chị Bình chết do chứng "Tắc mạch ối".

Chị Bình nhập viện ngày 23/12/2012 với chẩn đoán thai lần ba 40 tuần tuổi, ối vỡ trước. Tất cả các chỉ số siêu âm, điện tim, tim thai thể hiện trong hồ sơ bệnh án của sản phụ và thai nhi đều bình thường, do đó bác sĩ quyết định sinh chỉ huy. Sản phụ sinh một bé trai nặng 3,6 kg.

Độ một giờ sau sinh, sản phụ có dấu hiệu mệt, vật vã, mạch nhanh, huyết áp tụt. Kíp trực cấp cứu chuyền 2 đơn vị máu song mạch và huyết áp nhưng sức khỏe sản phụ không cải thiện. Người mẹ đã tử vong sáng 24/12/2012. Cháu bé sơ sinh có chỉ số APGA (chỉ số sinh tồn của trẻ) 5 điểm, là chỉ số quá thấp, buộc phải cấp cứu khẩn cấp nhưng cũng qua đời sau mẹ.

Bác sĩ Hùng khẳng định, y bác sĩ đã làm việc đúng quy định từ khâu hướng dẫn, chăm sóc, điều trị cấp cứu cho ca này.

Hội chứng "Tắc mạch ối" (Amniotic Fluid Embolism) rất hiếm gặp trong sản khoa, 80% trường hợp tử vong. Hội chứng này xảy ra khi nước ối, tế bào thai nhi, bọt khí, chất gây, tóc hoặc các mảnh tổ chức thai khác lọt vào hệ tuần hoàn của mẹ, gây ra suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính.

Bệnh lý xuất hiện với tần suất rất thấp, khoảng một trường hợp trong 8.000-30.000 ca thai nghén. Do hiếm gặp nên đến nay người ta chưa có bằng chứng rõ ràng về các yếu tố gọi là nguy cơ. Nhiều quan điểm cho rằng các bà mẹ nhiều tuổi, sinh nhiều lần, chuyển dạ nhanh một cách khác thường, thai to, hoặc sử dụng các thuốc tăng co tử cung, có liên quan tới tăng nguy cơ của bệnh lý này.

Tắc mạch ối thường xảy ra trong quá trình chuyển dạ, mổ đẻ chủ động, nhưng cũng có thể do nạo thai, truyền dịch ối vào buồng tử cung, chấn thương ổ bụng, hoặc thậm chí sau đẻ.

Tùy Phong