Mẹ con thai phụ tử vong, người nhà tát bác sĩ

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên đã gây ra vụ hỗn loạn ở cơ sở này.

Thi thể thai phụ được đưa đi đến phòng khám nghiệm. Ảnh: Hương Nguyên.

Nạn nhân là thai phụ Hạnh sinh năm 1981, trú tại thôn Vân Nội - xã Hồng Tiến - huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên. Theo gia đình nạn nhân, chị Hạnh được đưa vào viện lúc 7h sáng ngày 19/4. Đến 7h tối cùng ngày chị có hiện tượng chuyển dạ. Đến 10h tối, thấy chị Hạnh có biểu hiện mệt hơn, đau bụng nhiều, gia đình yêu cầu bác sĩ mổ. Nhưng bác sĩ không đồng ý vì cho rằng chị có thể đẻ thường.

Vào khoảng gần 4h sáng 20/4, sau những cố gắng của chị và các bác sĩ, chị Hạnh sinh bé trai nặng 4kg, nhưng bé đã tử vong sau đó. Khoảng gần 5h sáng, chị Hạnh được các bác sĩ cho thở bình ôxi và chuyển lên phòng hồi sức cấp cứu. Người nhà ký giấy đồng ý cắt dạ con của chị vì lý do máu chảy không đông. Dù vậy, chị Hạnh đã tử vong sau đó.

Chồng nạn nhân (trái) nức nở khóc trước nỗi đau quá lớn này. Ảnh: Hương Nguyên.

Quá phẫn uất vì mất người thân, gia đình thai phụ đã lao vào tát bác sĩ. Họ hàng sản phụ kéo đến rất đông vây kín khoa sản của bệnh viện. Do tình thế hỗn loạn, các bác sĩ khoa sản buộc phải tạm lánh khỏi bệnh viện để chờ lực lượng công an can thiệp.

Mẹ chồng thai phụ than lên ai oán: “Tại sao lại không mổ cho con tôi, đã bảo mổ mà không mổ làm con tôi phải chết oan thế này. Bác sĩ chữa bệnh cứu người cơ mà. Con ơi giờ mẹ không thấy con nữa rồi".

Trong tiếng nức nở, bà cho biết vợ chồng chị Hạnh sinh được 2 đứa con, một đứa 12 tuổi, một đứa 14 tuổi. Anh chị đi làm ăn xa 6 năm gửi con cho bà trông giờ mới về tới nhà, mới có ít tiền vốn làm ăn, giờ lại ra nông nỗi này.

Rất đông người nhà nạn nhân vào bệnh viện đòi giải thích lý do vì sao chị Hạnh tử vong. Người hiếu kỳ cũng đến xem chật khoa sản. Ảnh: Hương Nguyên.

Sự hiếu kỳ của người dân đến xem gây tắc nghẽn đường lên khoa sản, lực lượng công an đã rất vất vả để ổn định trật tự cũng như trấn an tinh thần đang rất kích động của gia đình thai phụ.

Hiện tại thi thể 2 mẹ con chị Hạnh đã được chuyển đến phòng khám nghiệm tử thi để xác minh nguyên nhân gây tử vong.

Hương Nguyên