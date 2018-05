Mẹ ép con nuốt ếch sống để chữa bệnh

Bé gái tử vong sau khi được anh trai nhường ăn trứng cóc

Ảnh: museum.

Bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thâm Quyến. Bác sĩ cho biết bé bị nhiễm ký sinh trùng nặng sau khi bị mẹ ép nuốt ếch sống để trị chứng co giật.

Một tháng trước, người mẹ trẻ tên Li than phiền với bạn bè rằng con bị co giật thường xuyên. Cô được "khuyên" hãy làm theo phương pháp chữa bệnh truyền thống bằng ếch sống. Li lập tức thực hiện và cho con nuốt 3 con ếch sống do ông ngoại của bé bắt. “Có một đứa trẻ hàng xóm đã nuốt ếch và khỏi bệnh”, bà mẹ thanh minh trên kênh truyền hình Thâm Quyến, “bạn bè bảo tôi nên thử”.

Thế nhưng, em bé không khỏi bệnh mà còn bị nhiễm ký sinh trùng do các ấu trùng sán dây từ ếch gây ra. Nếu không kịp thời điều trị, bé sẽ bị mù và tổn thương não. Các bác sĩ đã diệt hết số ký sinh trùng trưởng thành, nhưng theo bác sĩ đang điều trị cho bé là Lei Min, vẫn còn rất nhiều ký sinh trùng trong cơ thể em nhỏ.

Ký sinh trùng do các ấu trùng sán dây gây ra có thể sống tới 20 năm trong cơ thể người. Tháng 11/2014, các chuyên gia y tế đã phát hiện một người đàn ông ở Cambridge (Anh) có ký sinh trùng trong não suốt 4 năm.

Minh Nguyên (Theo OpposingViews)