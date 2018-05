Mẹ hút thuốc, con nguy cơ đột tử

Tiến sĩ Keya Lahiri - Trưởng khoa nhi tại Bệnh viện D.Y. Patil, Mumbai (Ấn Độ) giải đáp một vài câu hỏi về ảnh hưởng từ thuốc lá.

1. Thai nhi sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi người mẹ hút thuốc?

Thai nhi phát triển lành mạnh nhờ vào chất dinh dưỡng và oxy từ mẹ trước khi được sinh ra. Khi một người mẹ hút thuốc, một lượng khói sẽ lấp tức thoát ra ngoài, một số khác được nuốt vào trong và đi vào nhau thai. Em bé không những hít phải khói thuốc trong cơ thể mẹ mà còn hít lần hai từ không khí. Điều này có nghĩa sự phát triển của thai nhi chịu ảnh hưởng tiêu cực từ hai loại khói thuốc khác nhau.

Người mẹ hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến cô ta mà còn gây nguy hiểm cho đứa trẻ từ khi trong bụng mẹ và cả khi ra đời. Ảnh: Healthmeup.com.

2. Điều gì sẽ xảy ra với thai nhi?

Đầu tiên là việc cung cấp oxy bị giảm bởi sự gia tăng của nicotine và carbon monoxide trong máu của người mẹ. Bé sẽ bắt đầu di chuyển chậm hơn, tim cũng đập nhanh hơn để cố gắng thở lấy oxy nhiều hơn. Do đó, nhịp thở và chuyển động của bé sẽ bị thay đổi.

Nicotine, không những giảm lượng oxy mà còn co thắt các mạch máu từ mẹ đến bé, do đó ngăn cản máu, oxy và các chất dinh dưỡng cần thiết đến trẻ, khiến thai nhi chậm phát triển.

Để duy trì mạch máu bình thường, người hút thuốc cần gấp 3 lần lượng axit folic và hai lần vitamin C so với người khồng hút thuốc. Vitamin C thấp liên quan đến suy yếu màng ối, dễ gây vỡ màng ối sớm và đẻ non. Kết quả là thai nhi không có đủ điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt, lúc sinh ra bị nhẹ cân và nhiều rủi ro, biến chứng khác.

3. Hậu quả của việc hút thuốc lên người mẹ và thai nhi?

Hút thuốc trong suốt thai kỳ ảnh hưởng lên cả mẹ và bé, dẫn đến những biến chứng khi mang thai có thể xảy ra:

- Thai ngoài tử cung: Điều này có thể đe dọa tính mạng cho người mẹ và khó để mang thai lần nữa.

- Thai lưu: Điều này sẽ xảy ra với thai nhi dưới 28 tuần. Người mẹ hút thuốc liên quan từ 5% đến 10% thai chết lưu và đột tử ở trẻ sơ sinh.

- Trẻ bị chết ngay sau sinh hoặc tuần đầu tiên sau sinh: SIDS - tên một hội chứng trẻ sơ sinh bị tử vong đột ngột, nguy cơ này tăng lên 1/3 nếu người mẹ hút thuốc lá.

- Sẩy thai: Tăng 25% với người hút thuốc.

- Nhau thai bám thấp: Nhau thai nằm rất thấp trong tử cung và ngăn chặn việc mở tử cung. Hậu quả là khó sinh và gây nguy hiểm cho tính mạng của mẹ và bé.

- Nhau thai tách khỏi vị trí thành tử cung trước khi sinh có thể gây xuất huyết âm đạo.

- Bà bầu sẽ bị tăng nhịp tim và huyết áp bởi hậu quả của chất nicotine.

- Ít năng lượng và do đó dễ dàng mệt mỏi hơn và ít có khả năng đối phó với thai kỳ và các vấn đề về hô hấp.

- Cục máu đông, nôn mửa, chảy máu âm đạo, nhiễm trùng đường tiểu, thiếu các vitamin cần thiết và axit folic...

- Suy giảm chức năng phổi của thai nhi, do chất nicotine đến được bào thai trước khi em bé được sinh.

- Sinh non có thể dẫn đến một em bé nhẹ cân. Tình trạng đau đẻ sớm phổ biến ở người hút thuốc hơn người không hút. Những rủi ro thậm chí còn cao hơn nếu người mẹ vẫn hút thuốc trong suốt nửa sau của thai kỳ. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ khăng khít giữa hút thuốc lá trong suốt thời kỳ mang thai và trọng lượng trẻ sơ sinh.

Thai nhi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm khi bị tiếp xúc với khói thuốc. Ảnh: Healthmeup.com.

4. Tại sao hút thuốc lá lại nguy hiểm trong suốt thai kỳ?

Khói thuốc chứa những chất nguy hiểm như cyanide, chì và nguyên nhân gây ung thư. Người mẹ hút thuốc khi mang thai những chất độc trên đi vào máu - cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho con mình. Tất cả các chất này đều không tốt cho em bé, trong đó có hai hợp chất đặc biệt nguy hiểm là nicotine and carbon monoxide. Nicotine tiêu diệt oxy bằng cách thu hẹp các mạch máu trong cơ thể bà mẹ, bao gồm cả dây rốn. Em bé sẽ rất khó thở.

5. Điều gì sẽ xảy ra với đứa trẻ khi bị tiếp xúc với khói thuốc?

- Trẻ sơ sinh và trẻ em tiếp xúc với khói thuốc lá có tỷ lệ cao mắc các bệnh viêm phổi, hen suyễn, nhiễm trùng tai, viêm xoang, viêm phế quản, thanh quản và mắt lác.

- Đau bụng xảy ra thường xuyên hơn với các em bé có bố/mẹ hút thuốc hoặc một bà mẹ nuôi con bằng sữa mà hút thuốc. Điều này có thể làm em bé bị buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy.

- Trẻ có bố mẹ hút thuốc có nguy cơ bị hội chứng đột tử trẻ sơ gấp 7 lần trẻ thường. Những em bé này cũng phải thường xuyên đi bác sĩ cao gấp 2-3 lần vì các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp hoặc liên quan đến dị ứng.

- Trẻ em tiếp xúc thụ động với khói thuốc thì nồng độ cholesterol có lợi giảm, cholesterol có hại tăng, làm tăng bệnh sơ vữa động mạch.

- Trẻ em có cha mẹ hút thuốc nhiều khả năng trở thành người hút thuốc thực sự. Lớn lên trong một gia đình hút thuốc thì có nguy cơ ung thư phổi tăng gấp đôi.

- Trẻ em sống với cha mẹ hút thuốc dễ bị nhiễm trùng tai hơn do chất lỏng bị tích tụ nhiều, có thể phải phẫu thuật nhưng sau đó trẻ vẫn có thể bị ngứa ngáy.

6. Làm thế nào để giảm tối thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến đứa con nếu bà mẹ không muốn bỏ thuốc?

- Bỏ thuốc hoàn toàn.

- Cắt giảm.

- Dừng hút thuốc ngay lập tức trước và trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ.

- Tránh hút thuốc khi có trẻ ở bên. Nghiêm cấm những người khác hút thuốc gần em bé.

Phan Dương (Theo healthmeup.com)