Mẹ quyết đẻ mổ tránh tháng cô hồn khiến con phải sinh non

Sợ sinh nở vào tháng cô hồn sẽ không tốt, chị Phương yêu cầu bác sĩ phải mổ đẻ cho mình dù sớm 5 tuần so với ngày dự sinh. Sợ bé sinh non sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, bác sĩ thuyết phục người mẹ chờ con đủ ngày đủ tháng mới mổ. Tuy nhiên thai phụ một mực từ chối, đề nghị mổ ngay. Kết quả em bé chào đời bị suy hô hấp phải đưa vào phòng hồi sức tích cực.

Mới đây bé được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng suy hô hấp do sinh non. Quá trình điều trị cho bé được bác sĩ tiên lượng là phải lâu dài, nhiều khó khăn.

Chăm sóc trẻ bị suy hô hấp trong phòng hồi sức tích cực. Ảnh: K.C.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hà ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, quá trình phát triển của thai nhi thường tập trung vào những tuần cuối cùng của thai kỳ. Ở tuần thai thứ 35, não của bé vẫn chưa hoàn thiện. Các cơ quan quan trọng như phổi, gan và nội tạng khác cũng đều phát triển mạnh trong những tuần thai cuối cùng. Do đó can thiệp thai kỳ sớm chắc chắn làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của bào thai. Với trẻ sinh non, bác sĩ có thể dùng thuốc giúp phổi trưởng thành sớm hơn tuổi. Tuy nhiên thuốc có nguy cơ gây biến chứng cho trẻ như suy chức năng hô hấp, tuần hoàn, ảnh hưởng đến sức khỏe về sau.

“Sinh sớm dù chỉ vài tuần theo cách không tự nhiên, trẻ còn có nguy cơ bị ngạt sau sinh, ảnh hưởng đến não bộ”, bác sĩ Hà cho biết.

Bà bầu sinh mổ hoặc yêu cầu được sinh mổ chọn ngày giờ đẹp ở các bệnh viện hiện nay khá phổ biến. Bình thường em bé ra đời trong khoảng 38-42 tuần thai, nếu sinh muộn hơn thì gọi là thai già tháng. Trường hợp sinh già tháng, quá trình trao đổi chất của mẹ và con giảm, đến mức độ nào đó có thể gây ngừng tuần hoàn dẫn đến thai chết lưu.

Bác sĩ Hà cho biết, nguy hiểm hơn, sản phụ dễ gặp tai biến khi gây mê sinh mổ. Mổ đẻ không đúng quy trình có thể dẫn đến biến chứng cho người mẹ ở lần mang thai sau, nhất là nguy cơ chửa ngoài dạ con, vỡ tử cung, nhau thai bám vào vết mổ cũ...

"Có những ca đẻ gia đình yêu cầu chọn giờ 1-3h hoặc 3-5h sáng, lúc đó bác sĩ đang ngái ngủ ảnh hưởng lớn đến quá trình đỡ đẻ", bác sĩ cho biết.

Bác sĩ khuyên, về mặt tâm lý cần tôn trọng ý kiến của gia đình về việc chọn giờ, chọn ngày mổ đẻ. Tuy nhiên, gia đình và thai phụ nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ điều trị, theo dõi thai và mổ bắt con cho mình, hạn chế nguy cơ tai biến cả mẹ lẫn con. “Tuy nhiên, đẻ thường vẫn là tốt nhất cho hai mẹ con”, bác sĩ khuyến cáo.

Đẻ mổ là giải pháp được chọn khi sản phụ sinh khó, không đẻ được. Một số bà mẹ có bệnh lý nên đến thời điểm nào đó trong thai kỳ bác sĩ sẽ chỉ định buộc phải can thiệp để mổ lấy em bé ra. Trường hợp bình thường, theo bác sĩ, chọn ngày giờ sinh đẹp chỉ áp dụng khi em bé đã đủ ngày đủ tháng trong bụng mẹ.

Thúy Quỳnh