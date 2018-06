Mẹ tử vong, bé trai thoát chết sau 13 giờ bị chôn sống

Bé sơ sinh bị chôn sống theo mẹ / Sản phụ nghèo 'chôn sống' con trong lùm cây

Người mẹ tử vong sau đó do băng huyết. Bé trai được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

17h chiều 25/9, người dân ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang phát hiện một bé trai sơ sinh bị vùi dưới rãnh đất ẩm, sâu khoảng 0,5 m, bên trên phủ cỏ và lá chuối tươi. Cậu bé trần truồng, xám ngắt, nằm yếu ớt, dây rốn cũng chưa được cắt, kiến bu đầy người, đốt sưng mắt, tay chân và cơ quan sinh dục. Bé được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy. Các bác sĩ xác định bé nặng 3,3 kg, sinh đủ ngày đủ tháng, hoàn toàn khỏe mạnh. Sau hơn một tuần điều trị, bé được gia đình đón về để chăm sóc. Việc cháu bé sống sót sau gần 13 giờ bị vứt ở rãnh đất trong vườn là điều kỳ diệu.

Bé trai kháu khỉnh may mắn sống sót sau khi bị chôn sống. Ảnh: Mỹ Phương.

Chiều 25/9, chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu, một người phụ nữ ở ấp Tân Sơn đến khu vườn mà vợ chồng anh Đặng Văn A (1979) và chị Huỳnh Thị Ngọc Huệ (1979) đang nhận giữ thuê ở ấp Thủy Tây, xã Ngũ Hiệp. Đến nhà, chỉ thấy đứa con gái 7 tuổi của chị Huệ đang ngồi khóc mà không thấy chị Huệ. Chị Giàu gặng hỏi thì cô bé vừa khóc vừa nói mẹ nằm ở trong buồng, máu chảy nhiều lắm, mẹ bảo bị đứt chân và không cho gọi mọi người đến giúp. Chị Giàu bước vào xem thì thấy chị Huệ nằm bất động, người tím tái, thân dưới đầy máu, liền tri hô để mọi người đưa đến trạm y tế nhưng chị Huệ đã tử vong do băng huyết vì sinh nở. Mọi người đổ xô đi tìm và đến 17h cùng ngày thì thấy đứa bé nằm dưới rãnh đất.

Khu vườn mà vợ chồng chị Huệ đang ở nằm giữa khu vườn sầu riêng, cây cối rậm rạp. Theo người dân gần đó thì khoảng 4h sáng, có người nghe tiếng trẻ con khóc một chút rồi ngừng, họ nghĩ rằng do bị ám ảnh nên thôi. Anh Đặng Văn A, chồng của chị Huệ cho biết anh không biết vợ mình mang thai. Chị Huệ giải thích sở dĩ bụng chị to là do mập nên chị luôn luôn nịt bụng. Hàng xóm thấy ngoại hình của chị thay đổi có hỏi thăm nhưng chị Huệ cũng phủ nhận mình có thai. Vợ chồng anh cũng đã có ba người con, hai trai, một gái. Ngày xảy ra sự việc, anh A có việc riêng ở xã Long Trung nên đến chiều anh mới nghe người nhà báo tin, lúc về đến nhà đưa chị Huệ đi cấp cứu thì đã muộn. Cách đó vài ngày, chị vẫn đi đám tiệc, thăm bạn bè hàng xóm. Cái chết của người phụ nữ nghèo, những câu hỏi vì sao chị Huệ giấu chuyện mang thai, vùi con sơ sinh xuống rãnh cỏ và không cho gọi người đến giúp khi bị băng huyết... làm xôn xao làng quê nhỏ bé.

Anh Đặng Văn A bên con trai. Ảnh: Mỹ Phương.

Trong căn nhà tạm bợ, ba đứa trẻ thơ ngơ ngác bên bàn thờ mẹ. Anh A cho biết, từ lúc cưới nhau đến nay, vợ chồng anh nỗ lực làm lụng nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Quanh nhà có 1,8 công đất do cha mẹ cho đang trong giai đoạn cải tạo và mới trồng sầu riêng nên chưa có thu hoạch gì. Khoảng ba năm gần đây, vợ chồng anh nhận giữ vườn thuê cho một hộ dân với số tiền công là 2,4 triệu đồng mỗi tháng. Để thuận tiện trong việc trông coi vườn cây, anh đưa vợ và các con đến ở tạm trong căn chòi giữ vườn. Mọi sinh hoạt gói ghém trong khoản tiền công coi vườn và làm thuê lặt vặt của anh, chật vật lắm mới nuôi sống được gia đình 5 miệng ăn.

Nhìn đứa trẻ miệng ngậm bình sữa mút lấy mút để, mọi người không thể không mủi lòng. Bà Phan Thị Nô, bà nội của cháu bé nghẹn nghào trước cái chết của con dâu, bà không biết con trai sẽ xoay xở ra sao khi có đến bốn nách con thơ. Con trai của bà cứ như người mất hồn trước cái chết của vợ, còn ba đứa trẻ lớn khóc suốt vì nhớ mẹ. Nhờ bà con hàng xóm hỗ trợ, đứa bé mới có tiền mua sữa, tã giấy… Thương con, thương cháu, bà bỏ công việc làm thuê để chăm cháu nhưng lâu dài thì không biết liệu đường nào khi anh A còn phải đi làm thuê để kiếm gạo nuôi con nữa.

Bà Nguyễn Thị Phượng, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngũ Hiệp cho biết: “Sự việc xảy ra thật đau lòng. Trước đây, chị Huệ thường xuyên tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ ấp Tân Sơn nhưng gần đây chị không sinh hoạt nữa. Những ngày qua, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên đóng góp quần áo, tã giấy, sữa cho cháu bé. Đồng thời, chúng tôi cũng kiến nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện về nơi ở cho cha con anh Đặng Văn A và kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn trước mắt".

Mỹ Phương