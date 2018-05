Mẹo chống say tàu xe cho người về quê ăn Tết

Mẹo chống say tàu xe mà không cần uống thuốc / Giải mã tình trạng say tàu xe

Say xe là kẻ thù của nhiều người với các triệu chứng điển hình như đau đầu, chóng mặt, đổ mồ hôi, đặc biệt là buồn nôn và nôn.

Dưới đây là vài mẹo nhỏ cho bạn khi đi tàu xe, theo Onemedical.

Chọn chỗ ngồi

Thông thường, khi lên ôtô, người dễ say xe nên ngồi ở ghế trước bởi nếu ngồi ở ghế sau, khi vào cua đuôi xe sẽ văng nhiều hơn, càng dễ say. Tuy nhiên, không nên ngồi ở ghế trên đầu cùng với lái xe bởi vị trí này sẽ khiến dễ say xe hơn. Nếu bạn không có sự lựa chọn mà bắt buộc phải ngồi ghế sau, hãy thử trò chuyện với mọi người xung quanh và đặc biệt, không dùng điện thoại và đọc sách trên xe.

Nhìn ra xa

Khi ngồi trên xe, không quan sát xuống mặt đường hay những khoảng không gian ngay trước mắt vì như vậy bạn sẽ cảm thấy mọi vật chuyển động rất nhanh, đây là nguyên nhân gây say xe. Vì vậy, hãy cố gắng nhìn ra xa hoặc về phía chân trời, đảo mắt nhiều chứ không tập trung một điểm.

Ăn uống vừa đủ

Nên cân nhắc ăn lượng vừa phải thức ăn, đồ uống, đặc biệt là đồ uống có cồn vào cơ thể trước và trong khi di chuyển đường dài. Nếu ăn hoặc uống đồ nào đó mà cơ thể cảm thấy khác lạ thì nên dừng. Thực phẩm giàu chất béo, cay có thể làm tình trạng say xe thêm tồi tệ. Đặc biệt, không để đồ ăn nặng mùi trên xe bởi chúng dễ kích ứng khiến nhiều người khó chịu khi ngồi trong ôtô đóng kín.

Ổn định vị trí

Nhiều người có thói quen ngồi ở ghế trước nhưng quay mặt ra sau nói chuyện, thói quen này có thể khiến tình trạng say xe thêm nặng. Đặc biệt, bạn không nên quan sát, tiếp xúc với những người đang bị say xe hoặc nghe người khác nói về chứng say xe, bởi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Nếu có thể, hay cố gắng ngủ một giấc trên xe.

Ngậm gừng

Trước khi khởi hành khoảng 30 phút, bạn nên dùng một miếng gừng tươi bằng cỡ ngón tay cái, gọt bỏ vỏ, rửa sạch, giã nát hoặc nhai nát rồi uống với một cốc nước ấm. Trong suốt hành trình, thỉnh thoảng bạn nên ngậm trong miệng một lát. Ngoài gừng, nhiều người còn sử dụng vỏ quýt, bánh mì để ngửi chống say xe.

Thuốc chống say xe

Đây là cách cuối cùng với người bị say xe nặng. Tuy nhiên loại thuốc này không phải lúc nào cũng hiệu quả, ngược lại dùng nhiều có hại cho cơ thể. Vì vậy, nên uống thuốc theo đơn của bác sĩ, tập những thói quen như ở phía trên để chiến thắng cơn say xe mà không phải dùng thuốc.

