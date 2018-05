Mẹo chữa bệnh bằng gia vị thiên nhiên

Gừng

Gừng rất lý tưởng khi dùng chữa đau bụng hoặc các vấn đề tiêu hóa khác như đau dạ dày hay say tàu xe. Đặc biệt, ăn một chút gừng tươi mỗi ngày sẽ giúp bạn tăng khả năng miễn dịch.

Tỏi

Tỏi giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu, nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại rất nhiều bệnh tật, trong đó có cả các bệnh ung thư.

Hành

Hợp chất lưu huỳnh có trong hành có thể làm giảm nồng độ cholesterol và triglycerides trong máu, giúp cải thiện chức năng bảo vệ của màng tế bào trong các tế bào tiểu cầu.

Cà chua

Lợi ích tuyệt vời của cà chua là khả năng giảm lượng đường trong máu nhờ chất Chromium. Bổ sung cà chua vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát tốt hơn bệnh của mình.

Me

Chứa nhiều vitamin C, vitamin B, khoảng 14% axit tartaric và một lượng nhỏ axit malic... giúp kích thích vị giác, cải thiện tình trạng mệt mỏi, kém ăn do nắng nóng hay buồn nôn, giảm khẩu vị khi mang thai. Trái me còn góp phần bù nước, điện giải, cung cấp vitamin, khoáng chất, vị chua mặn giúp giải nhiệt

Phương Thảo