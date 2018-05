Mẹo giúp trẻ hạn chế dùng kháng sinh

Đối với trẻ sơ sinh, hệ tiêu hóa, xương khớp, tim mạch, thần kinh, tuần hoàn, nội tiết, hô hấp… chưa hoàn chỉnh. Đến tuổi trưởng thành, các hệ này sẽ dần hoàn thiện. Do đó, thuốc dùng cho người lớn có thể không an toàn cho trẻ em. Hai cơ quan khá nhạy cảm, ảnh hưởng đến việc dùng thuốc đối với trẻ em là gan và thận. Trong đó, gan có nhiệm vụ chuyển hóa, giải độc thuốc còn thận bài tiết, thải trừ thuốc.

Khi trẻ bị bệnh, phải xác định có nhiễm khuẩn hay không, sau đó mới dùng kháng sinh. Điều này do bác sĩ hoặc chuyên gia y dược tư vấn, quyết định, kê đơn để dùng kháng sinh, không được tự ý mua tại nhà thuốc. Một số kháng sinh người lớn sử dụng được nhưng không được dùng cho trẻ em vì tính an toàn. Việc sử dụng kháng sinh là lựa chọn sau cùng nếu còn nhiều liệu pháp, biện pháp khác giúp kháng khuẩn hiệu quả.

Một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ dễ bị đau ốm là do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nhạy cảm với các tác nhân bên ngoài. Ngoài ra, hệ tiêu hóa của trẻ cũng chưa đầy đủ các men tiêu hóa và lợi khuẩn… nên dễ gặp vấn đề về bệnh tiêu hóa như nhiễm khuẩn đường ruột. Vì vậy, mẹ cần có kiến thức và chú trọng đến món ăn, thức uống của bé. Môi trường sống bụi bặm, không khí quá ẩm hoặc quá khô, nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh… cũng ảnh hưởng đến hệ hô hấp làm trẻ dễ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp. Phụ huynh nên lưu ý những yếu tố này để giúp giảm các nguy cơ nhiễm khuẩn, tránh phải sử dụng nhiều kháng sinh cho bé.

Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Trường Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Dược sĩ Bệnh Viện TP HCM, Phó chủ tịch Hội Dược học TP HCM, để giúp con hạn chế dùng kháng sinh, phụ huynh nên tăng cường hệ miễn dịch hàng ngày cho bé bằng các chất có tính kháng sinh thiên nhiên như tỏi, keo ong... Khi trẻ bị bệnh, trước tiên cần xác định từ bác sĩ là bệnh do vi khuẩn hay do virus gây ra. Nếu do virus, chỉ cần để trẻ nghỉ ngơi trong môi trường thoáng, sạch và tăng cường sức đề kháng với chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung nhiều vitamin C, keo ong… Trong trường hợp được khuyên dùng kháng sinh, cần thiết phải tuân thủ các xét nghiệm chuyên môn khi có yêu cầu.

Linh Hân