Mẹo hạn chế tác hại của rượu bia ngày Tết

Việc đảo lộn thói quen sinh hoạt (ăn uống, nghỉ ngơi, vận động...); mất cân bằng khẩu phần ăn và tăng sử dụng đột ngột thức uống có cồn khiến sức khỏe nam giới giảm sút trong những ngày Tết. Nguy hiểm hơn, rượu bia gây mất kiểm soát và dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông, đe dọa sự an toàn của bản thân người cầm lái và mọi người xung quanh.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh - Phó giám đốc Trung tâm Doping và Y học Thể thao, Tổng cục Thể dục Thể thao.

Để hạn chế tác hại của rượu bia tới sức khỏe quý ông, Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh tư vấn.

- Uống sữa hoặc ăn nhẹ trước khi nhập tiệc: Dạ dày trống rỗng sẽ khiến chất ethanol trong rượu bia dễ dàng tiếp xúc với màng dạ dày, thấm ngay vào máu và nhanh chóng tác động đến hệ thần kinh, gây ra cảm giác say. Vì vậy, việc lót dạ bằng một ly sữa hoặc thức ăn nhẹ trước khi uống rượu bia sẽ tạo nên một lớp màng bảo vệ. Lớp bảo vệ có tác dụng làm chậm lại quá trình hấp thu rượu, bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi bị kích thích và viêm loét.

- Uống rượu bia có kiểm soát: Tùy theo thể trạng, tuổi tác, giới tính, mỗi người có một giới hạn tửu lượng khác nhau. Quý ông chỉ nên uống 1-2 lon bia hoặc ly rượu vang mỗi ngày hoặc trong “ngưỡng an toàn” của bản thân. "Rượu ép bất khả từ", tuy nhiên, quý ông vẫn có thể khéo léo từ chối những lời mời, lời khích bác từ người khác để thể hiện thái độ lành mạnh và văn hóa “uống có trách nhiệm” trên bàn tiệc.

- Uống nhiều nước, ăn hoa quả khi tàn tiệc: Mất nước là một trong những nguyên nhân gây cảm giác nôn nao, mệt mỏi khi uống bia rượu. Vì vậy, 1-2 ly nước lọc trong hoặc ngay sau khi uống rượu bia; ăn hoa quả (quýt, chanh, cam, hồng chín) hay nước nhân trần, trà atiso… có thể làm loãng rượu, hỗ trợ giải độc gan và nhanh chóng đào thải rượu ra khỏi cơ thể.

Chương trình“Đã uống rượu bia thì không lái xe” do công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam thực hiện, nhằm kêu gọi người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng thức uống có cồn.

- Đảm bảo an toàn sau buổi tiệc: Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành trên 18.000 nạn nhân nhập viện do tai nạn giao thông tại Việt Nam, có 36% số người lái xe máy và 66,8% người điều khiển ôtô có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, thức uống có cồn ảnh hưởng đến thời gian phản ứng và khả năng phán đoán. Do đó, quý ông tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu bia để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh. Thay vào đó, nam giới nên chủ động sắp xếp trước phương tiện, cách thức ra về sau mỗi cuộc vui.

An San