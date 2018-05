Miền Nam là 'ổ' sốt xuất huyết

Đứng thứ nhì là các tỉnh miền Trung với 3.593 bệnh nhân, tiếp đến là các tỉnh Tây Nguyên với gần 400 ca. Toàn miền Bắc chỉ có 337 trường hợp. Thống kê được nêu lên tại Hội nghị tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết khu vực phía Nam do Bộ Y tế tổ chức hôm 15/8 tại TP HCM.

Một ca sốt xuất huyết đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 1. Ảnh: Thiên Chương.

Theo Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 52 tỉnh/thành phố có người mắc bệnh, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2011. 26 trường hợp tử vong, trong đó miền Nam cũng dẫn đầu với 80,7%.

10 tỉnh phía Nam là "ổ" sốt xuất huyết gồm Bình Phước, Bình Dương, Sóc Trăng, Long An, An Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Đồng Nai, Tiền Giang và Đồng Tháp. Số bệnh nhân các tỉnh này tăng 1,5-2 lần so với cùng kỳ năm 2011, cá biệt có tỉnh tăng gần 4 lần.

Nguyên nhân của sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, được cho do tình hình cuối năm trước ca bệnh giảm không đáng kể, thời tiết miền Nam thuận lợi cho muỗi sinh sôi gây bệnh.

Thống kê cũng cho thấy, tỷ lệ người bệnh nhập viện muộn chiếm khoảng 40%. Đa số ca tử vong đều qua đời sau một tuần điều trị do biến chứng và suy tạng.

Tiến sĩ Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Pasteur TP HCM cho biết các tỉnh phía Nam vẫn đang triển khai dập dịch diện rộng chủ động. Tuy nhiên số ca mắc và tử vong vẫn còn cao là do công tác phòng bệnh chưa thực sự tạo thành phong trào rộng khắp, chất lượng chống dịch còn chưa cao, nhiều người dân vẫn còn chủ quan với bệnh.

Khẳng định bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu lãnh đạo các Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh thành nhanh chóng giám sát chặt chẽ những vùng có nguy cơ xảy ra dịch, vùng nóng để xử lý triệt để ổ dịch. "Phải quyết liệt hơn nữa và không để dịch lớn xảy ra", Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Thiên Chương