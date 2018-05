'Miếng nhựa lót áo ngực dễ gây bệnh về da'

'Chưa đủ cơ sở kết luận áo ngực Trung Quốc an toàn' / Tìm thấy chất độc trong áo ngực Trung Quốc

Trao đổi với VnExpress.net, nhà thiết kế nội y đang làm việc cho một công ty đồ lót lớn tại Đồng Nai (không muốn nêu tên) cho biết, tùy nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ mà các mẫu áo ngực được thiết kế khác nhau. Hiện nay trên thị trường có một số loại áo có tác dụng nâng ngực bằng cách độn mouse, bông gòn, dầu, silicon, chèn gọng... giúp vòng một của chị em trông đầy đặn, tự tin hơn.

"Các chất liệu được dùng phải đảm bảo yêu cầu mềm, thoáng, thấm hút mồ hôi, không bị biến dạng. Hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh việc cho viên nhựa vào túi áo ngực có tác dụng massage, nhưng thực tế nó có thể làm cho áo không thoáng khí, mồ hôi dễ tích tụ, lâu dài sẽ gây bệnh về da, gây ngứa", nhà thiết kế này có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành thời trang nội y phân tích.

Chị em nên mua áo ngực chất lượng tốt để bảo vệ sức khỏe của mình. Ảnh: wp.

Việc dùng một chiếc áo ngực kém chất lượng hoặc không đúng size có nguy cơ khiến chị em cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy, tức ngực, khó thở, biến dạng tư thế, kích ứng da, lưu thông máu huyết, thậm chí ung thư vú. Vì thế lời khuyên cho phái đẹp là nên chọn các sản phẩm có thương hiệu rõ ràng ở những cửa hàng uy tín.

"Một chiếc áo ngực chất lượng có đường kim mũi chỉ may gọn gàng, sắc sảo, khi kéo ra không bị rạn đường may. Chị em không nên mua hàng trôi nổi, rẻ tiền, không rõ nguồn gốc vì nguy cơ hàng kém chất lượng. Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên sản phẩm để biết rõ cách giặt, bảo quản như thế nào cho bền", nhà thiết kế khuyên.

Mặt khác, dưới góc độ của nhà sản xuất và kinh doanh sản phẩm thời trang, ông Nguyễn Hữu Phụng, Chủ tịch - Tổng giám đốc của Thời Trang Việt, chia sẻ: "Vụ việc áo ngực một lần nữa cảnh báo người tiêu dùng về sự lộn xộn của thị trường hiện nay và tính thiếu an toàn của nhiều loại sản phẩm. Người tiêu dùng cần chọn lọc kỹ lưỡng nhãn hiệu, xuất xứ sản phẩm khi mua sắm".

Cũng theo ông, trong lĩnh vực kinh doanh quần áo và sản phẩm thời trang tại Việt Nam hiện nay, hàng "no name", không rõ xuất xứ, nguồn gốc đang có rất nhiều và vẫn được phần đông người tiêu dùng lựa chọn vì nhiều lý do khác nhau. Đã đến lúc người tiêu dùng nên tìm đến, tin tưởng và lựa chọn những nhãn hiệu nội địa thực sự có lịch sử, có xuất xứ và uy tín.

Thi Trân