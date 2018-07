Mổ cắt đoạn ruột hoại tử cho thai phụ 8 tháng

Thai phụ 31 tuần cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ vì đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân, mạch nhanh, dọa sốc, nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con. Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân được mời sang Từ Dũ hội chẩn và quyết định đưa bệnh nhân về Bình Dân điều trị.

Xác định thai phụ đã bị nhiễm trùng ổ bụng, các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu. Khi camera nội soi tiến vào ổ bụng, kíp mổ phát hiện nhiều dịch màu đỏ và ruột non bị hoại tử tím đen. Bác sĩ chuyển sang mổ mở ngay, chạy đua với thời gian để ngăn chặn nguy cơ độc tố từ ruột hoại tử phóng thích vào máu gây sốc và tử vong cho cả người mẹ lẫn thai nhi.

Song song đó, Bệnh viện Bình Dân kích hoạt báo động đỏ liên viện đến Bệnh viện Từ Dũ. Kíp sản khoa và hồi sức sơ sinh Từ Dũ mau chóng sang tiếp ứng đề phòng thai phụ sinh non và em bé đối diện với nguy cơ tử vong do phổi chưa hoàn chỉnh. Kỳ vọng lớn nhất đối với tất cả các bác sĩ là giữ được an toàn cả hai mẹ con.

Phẫu thuật cắt ruột hoại tử với người không mang thai cũng có nguy cơ cao ảnh hưởng tính mạng. Ảnh: T.N

Khi mổ, các bác sĩ phát hiện trên mạc treo ruột bệnh nhân có một lỗ tự nhiên khoảng 2 cm. Một đoạn ruột non đã thoát vị qua lỗ tự nhiên này và xoắn, hoại tử. Bệnh nhân được cắt bỏ 40 cm ruột và khâu nối để tái lập liên thông tiêu hóa, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu.

Ca mổ "nghẹt thở" kéo dài 2 giờ đòi hỏi mọi thao tác phải cẩn trọng, nhẹ nhàng để tránh tác động nhiều vào tử cung thai phụ sẽ dọa sinh non. Các bác sĩ sản khoa cũng tiến hành siêu âm thai ngay trong lúc phẫu thuật để theo dõi tình trạng tim em bé. May mắn quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tim thai ổn định.

Bác sĩ Võ Ngọc Bích, Khoa Tổng quát 2, Bệnh viện Bình Dân cho biết với người bình thường, phẫu thuật cắt ruột hoại tử đã có nguy cơ rất cao, nhất là khi bệnh nhân bị sốc hoặc đe dọa sốc. Trường hợp này bệnh nhân đang mang thai nên nguy cơ còn lớn hơn.

"Phẫu thuật trên người mang thai 31 tuần tuổi đòi hỏi kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và sự phối hợp tốt của toàn bộ ê kíp vì mỗi thao tác đều có thể ảnh hưởng đến sinh mạng hai mẹ con", bác sĩ Bích chia sẻ. Thai nhi lớn cũng khiến các thao tác khâu nối ruột và rửa sạch ổ bụng để tránh nhiễm trùng sau mổ khó khăn hơn.

Sau một tuần hậu phẫu, thai phụ vừa xuất viện khỏe mạnh, tiếp tục theo dõi thai kỳ chờ ngày đón em bé chào đời.

Lê Phương